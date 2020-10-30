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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#WorldSkills Hi-Tech30.10.2020 17:42

В гибридном формате завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2020

В дистанционно-очном формате завершился VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2020. Несмотря на новый формат и методику проведения в чемпионате приняли участие 391 конкурсант по двум возрастным линейкам из 26 организаций по 24 компетенциям.

Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» приняла участие в соревнованиях в основной категории (до 49 лет) и категории «Навыки мудрых» (старше 50 лет) из 14 дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос»: Протон-ПМ, НПО им. С.А Лавочкина, НПО измерительной техники, РКК «Энергия», НПО автоматики им. Н.А.Семихатова, Корпорация «ВНИИЭМ», ИСС им. академика М.Ф.Решетнёва, МЗ «Арсенал, ОКБ Московского энергетического института, Красноярский машиностроительный завод, НПЦАП им. Н.А.Пилюгина, ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, Центр Келдыша и Российские космические системы.

Церемония награждения чемпионата началась со встречи команды с директором Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Шишкиным.

«Многого удалось добиться, в том числе по новым компетенциям, в которых мы участвуем не более чем двух лет, таким как охрана труда, инженерия космических систем, технологии композитов и другие. В которых мы не просто заняли призовые места, но и удалось добиться отличного результата. Это результат системного последовательного труда, который проводился у нас в организациях Госкорпорации „Роскосмос“. В преддверии мы провели V корпоративный чемпионат „Молодые профессионалы Роскосмоса“. Это заслуга HR служб предприятий, блока качества надежности, производственного блока. Мы считаем это значительным вкладом в научно-производственную систему Роскосмоса», — отметил Дмитрий Шишкин.

В основной категории завоеваны:

Золотые медали — «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Рекрутинг», «Интернет-маркетинг», «Охрана труда», «Инженерия космических систем»;

серебряная медаль — «Технологии композитов», «Инженер-технолог», «Изготовление прототипов», «Электроника», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Электромонтаж», «Охрана окружающей среды»;

бронзовые медали — «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD».

В Финале II Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+»:

Золотая медаль — «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;

серебряная медаль — «Электроника»;

бронзовые медали — «Сетевое и системное администрирование», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж».

22 призовых места по 17 компетенциям — общее количество призовых мест корпорации. Напомним, что в 2019 году сборная команды Госкорпорации «Роскосмос» завоевала 13 медалей в 14 компетенциях (в т.ч. 10 медалей в основной категории и 3 медали в категории «Навыки мудрых»), в 2018 году —7 медалей. Кроме того, представители Роскосмоса активно участвовали в деловой программе чемпионата Hi-Tech-2020 в дистанционном формате, приняв участие в сессии лучших практик «Масштабирование опыта участия юниоров в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech», а также в семинаре «Проект „Билет в будущее“ как часть программы корпоративной социальной ответственности».

Госкорпорация «Роскосмос» была представлена золотым спонсором в течение всего Чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2020.

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