В. Новожилов посетил Архангельский областной институт открытого образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с ректором и ознакомился с материально-технической базой вуза.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в ходе «региональной недели» посетил Архангельский областной институт открытого образования.

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Сенатор встретился с ректором института Сергеем Ковалевым, ознакомился с материально-технической базой института. Парламентарий дал высокую оценку техническому оснащению учебного заведения, в том числе используемого для дистанционного обучения.

На встрече с ректором сенатор высказал предложение о целесообразности преподавания в школах Арктического региона предмета «Арктиковедение» для формирования у школьников представления об Арктической зоне, истории освоения и перспективах развития Арктики.

«В Архангельской области уже накоплен значительный положительный опыт преподавания курса, сформированы методические пособия и материалы. Национальным парком «Русская Арктика» подготовлен интерактивный словарь «Арктическая азбука», методически поддержанный и апробированный в школе № 45 г. Архангельска», — сказал сенатор. Он отметил, что при поддержке правительства региона Архангельским областным институтом открытого образования издание распространено по всем школам Поморья.

Законодатель убежден, что эту работу необходимо продолжить. «Важно совместно с образовательными и научными организациями арктических субъектов подготовить расширенное издание курса для начальной школы всех регионов Арктической зоны», — сказал сенатор.

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