В Рязанской области прокуратура помогла местной жительнице, участвующей в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, получить российское гражданство

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Рязанской области провела проверку соблюдения миграционного законодательства по обращению гражданки Республики Узбекистан, длительное время проживающей на территории региона.

Установлено, что судом принято решение об аннулировании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выданное заявительнице. После этого данное решение было отменено, поскольку доводы о нарушении женщиной миграционного законодательства не подтвердились.

Однако органом внутренних дел свидетельство об участии в программе женщине и членам ее семьи, в том числе несовершеннолетнему ребенку, не восстановлено. Указанный факт лишил их права на получение государственных гарантий и социальной поддержки, в том числе на получение в упрощенном порядке гражданства Российской Федерации.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение органа внутренних дел незаконным и обязать выдать новое свидетельство. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены ответчиком добровольно в ходе рассмотрения судом гражданского дела, семье переселенцев выдано свидетельство об участии в Государственной программе.

В настоящее время женщине и членам ее семьи предоставлено гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI