В Южно-Сахалинске открылась выставка «Первозданная Россия: курс на Сахалин»

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Новости проектов и регионов

30 октября 2020, 18:30

В Южно-Сахалинске состоялась церемония открытия выставки «Первозданная Россия: курс на Сахалин». Проект реализуется музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», фестивалем «Первозданная Россия» и компанией «Сахалин Энерджи» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

С 30 октября по 30 ноября в стенах музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» будут проходить экскурсии, творческие встречи, лекции, интерактивные занятия, мастер-классы, игры, викторины и даже кинопоказы. Первый из них — фильм «В диких условиях» — состоится 31 октября. Также организаторы анонсировали праздничное шествие с названием «Мистические животные Сахалина».

«Фестиваль „Первозданная Россия“ существует многие годы и мне кажется, что его идеология, его дух и философия понятны нам — сахалинцам, наверное, как никому другому. Ведь именно с нашей области начинается первозданная Россия и мы — ее жители, очень близки к природе, к окружающему миру. Сама выставка состоит из двух частей. Первый зал посвящен уникальной природе разных регионов нашей необъятной страны, а следующий — Сахалинской области. Во втором зале представлены работы пятнадцати авторов, и я с особой гордостью хочу сказать, что тринадцать из них — сотрудники компании», — обратилась к участникам церемонии открытия начальник департамента корпоративных отношений «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар.

Справка

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2», в рамках которого построена масштабная инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

Акционеры компании — ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).

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