«Газпром газораспределение Пенза» приступил к строительству нового газопровода в Городищенском районе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 октября 2020, 16:45

Специалисты компании «Газпром газораспределение Пенза» приступили к строительству межпоселкового газопровода в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области протяженностью 12 км. По итогам сдачи объекта будет газифицировано более 1000 жилых домовладений, а также социально значимые учреждения.

На данном этапе завершены подготовительные мероприятия, проведена разбивка и расчистка трассы для прокладки газопровода высокого давления. В процессе — сварочные и земляные работы по монтажу и укладке полиэтиленовой трубы.

«Одно из приоритетных направлений Программы газификации регионов РФ — улучшение условий жизни населения. По завершению строительства новый межпоселковый газопровод создаст условия для комфортной жизни жителей одного из самых больших татарских сел в Европе», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Пенза» входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает снабжение природным газом 693 населенных пункта, более 451 тысячи квартир и домовладений, 282 сельскохозяйственных, 1486 промышленных и 6138 коммунально-бытовых потребителей. АО «Газпром газораспределение Пенза» обслуживает 14 758,28 км газопроводов.

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