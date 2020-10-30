Г. Карелова провела онлайн встречу с участницами образовательного проекта «Женщина-лидер»

Source: Russia – Council of the Federation

Это первый проект в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в онлайн встрече с участницами образовательного проекта «Женщина-лидер».

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Образовательная программа «Женщина-Лидер» реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей». Программа направлена на формирование современных управленческих навыков и компетенций, усиление роли женщин в решении значимых социально-экономических задач, вовлечение их в реализацию и патронаж социальных проектов.

Это первый проект в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году, отметила Галина Карелова. «Традиционно в преддверии форума запланирована насыщенная программа мероприятий. Так, будет запущен марафон женских инициатив в развитии территорий, пройдут гостиные Евразийского женского форума. Во всех федеральных округах пройдет стартап-тур «Сколково», будут отобраны лучшие инновационные технологические проекты женщин».

В рамках встречи вице-спикер СФ ответила на вопросы участниц программы, рассказав о проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, в том числе по поддержке женского лидерства. Она отметила, что успешно действуют проекты, направленные на более активное включение женщин в цифровую экономику, промышленность, продвижение социальных инноваций, международную кооперацию и развитие территорий.

Участницы программы «Женщина-лидер» представили свои программы, направленные на развитие сельских территории, популяризацию экологической культуры, поддержку старшего поколения, семей с детьми.

«Эти социально значимые инициативы решают конкретную проблему, содержат новые современные решения с использованием инновационных, в том числе цифровых технологий, а также учитывают опыт международных организаций. Более широко они будут презентованы международному сообществу на предстоящем Форуме», — подчеркнула Галина Карелова.

По итогам программы будет сформировано сообщество женщин-единомышленников, продвигающих новую женскую повестку, отвечающую современным вызовам, заключила заместитель Председателя СФ.

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