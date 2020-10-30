Д. Гусев: Чем выше вовлеченность населения в общественную жизнь, тем выше качество жизни в муниципалитетах

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил село Оксино Ненецкого АО.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа во время работы в регионе посетил село Оксино, встретился с главой муниципального образования и сельскими депутатами, а также побывал на дизельной электростанции, где накануне произошло возгорание кровли кирпичного здания. Вместе с сенатором в село прибыл инспектор пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу.

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Как сообщила глава МО «Пустозерский сельсовет» Светлана Макарова, подача электричества полностью восстановлена, станция снабжает электроэнергией 119 жилых домов и ряд социально значимых объектов. Ситуация находится на контроле губернатора НАО Юрия Бездудного.

Денис Гусев поблагодарил сотрудников электростанции и жителей села за самоотверженность, проявленную во время тушения пожара. Благодаря их совместным слаженным действиям удалось оперативно ликвидировать возгорание и избежать большого ущерба.

В рамках работы в регионе Денис Гусев посетил село Оксино Ненецкого АО

В ходе встречи сенатор обсудил с главой сельского совета вопросы, касающиеся дорожного строительства, ремонта учреждений культуры, транспортного сообщения в период межсезонья между селами и городом Нарьян-Маром.

Светлана Макарова также рассказала Денису Гусеву о работах по благоустройству населенных пунктов, входящих в муниципальное образование. В рамках конкурса инициативного бюджетирования в летний период были реализованы проекты по развитию общественной инфраструктуры. В центральной усадьбе муниципалитета уложили дорожные плиты, заменили ограждение на детской площадке в поселке Хонгурей и установили арт-объекты в Хонгурее, Каменке и Оксино.

Сенатор побывал в Пустозерском центральном доме культуры и отделении почтовой связи.

«В Оксино бываю ежегодно и замечаю, как меняется и хорошеет село. Безусловно, это заслуга самих жителей. Тут живут трудолюбивые и активные люди, которые выходят на субботники, проводят съезжие праздники и различные мероприятия. Чем выше вовлеченность населения в общественную жизнь, тем выше качество жизни в муниципалитетах», — отметил Денис Гусев.

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