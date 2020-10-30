Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#РД-18030.10.2020 08:39

Испытания нового двигателя РД-180 прошли успешно

В научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведено успешное огневое испытание ракетного двигателя РД-180.

Программа испытаний проведена в полном объеме, испытания прошли в штатном режиме. Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Он предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas 5.

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