И. Святенко: Отрасль туризма в России обладает значительным потенциалом, и нацпроект поможет ее развить

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в первом заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в первом заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. В режиме видеоконференции его провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

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Инна Святенко отметила, что профильный Комитет СФ поддерживает концепцию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам сенатора, он обеспечит необходимую координацию и взаимодействие всех заинтересованных участников, объединит мероприятия из других нацпроектов, государственных и муниципальных программ, инициативы бизнеса, а также позволит к 2030 г. удвоить такие показатели, как количество поездок граждан внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП страны.

Инна Святенко приняла участие в первом заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации

«Отрасль туризма в России обладает значительным потенциалом и влияет на качество жизни населения. В том числе, она поможет развивать в регионах их культурные и досуговые объекты, транспортную инфраструктуру, не только привлекая гостей, но и улучшая жизнь граждан в данном регионе. Однако для успешной реализации проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» необходимо создавать новые качественные турпродукты, которые помогут путешественникам планировать свой отдых в зависимости от предпочтений и с учетом региональных и национальных особенностей субъекта», — сказала Инна Святенко.

Инна Святенко приняла участие в первом заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации

«Рассмотрение вопроса о нацпроекте в сфере туризма ведётся по поручению Президента России Владимира Путина. Многие регионы, представители бизнеса, инвесторы и экспертное сообщество проявили инициативу и активно включились в работу по разработке нацпроекта», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В заседании приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, руководители регионов, представители бизнеса и общественных организаций.

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