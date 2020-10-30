И. Умаханов: Для Совета Федерации важно дальнейшее повышение эффективности государственной региональной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ обратился с приветствием к участникам IX Международного форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития».

Под эгидой Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, в Москве проходит IX Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития».

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Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан выступил перед участниками форума в формате видеообращения.

Как отметил Ильяс Умаханов, пандемия коронавируса стала самым мощным глобальным вызовом десятилетия. «Но любой кризис – это одновременно угрозы и возможности. Например, пандемия вызвала ряд ограничений деятельности целого ряда отраслей, но стимулировала внедрение цифровых технологий, Интернет-торговли, дистанционного образования. В этой связи задача органов власти минимизировать угрозы и использовать возможности и роль научного сообщества состоит в том, чтобы помочь найти оптимальные системные решения. Поэтому тема пленарного заседания «Новая стратегия инновационно-технологического прорыва и будущая модель экономического роста России в условиях санкций и пандемии COVID-19» отражает актуальную и востребованную сегодня повестку», — сказал вице-спикер СФ.

Ильяс Умаханов обратился с приветствием к участникам IX Международного форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития»

Он также обратил внимание, что некоторые партнеры Российской Федерации по Евразийскому экономическому союзу оказались в «зоне политической турбулентности», характеризующейся обострением внутриполитических процессов и локальных этнополитических конфликтов. «Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверен, что работа одной из ключевых секций форума «Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности» поможет лучше осмыслить происходящее и выработать практические рекомендации в этой сфере».

Ильяс Умаханов обратился с приветствием к участникам IX Международного форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития»

«Для Совета Федерации – палаты регионов — большое значение имеет проблематика регионального развития. Повышение эффективности государственной региональной политики, разработка жизнеспособных стратегий развития регионов и макрорегионов, сопряжение векторов развития приграничных регионов стран ЕАЭС, СНГ и Большой Евразии – это важно для верхней палаты российского парламента, органов власти федерального и регионального уровня. В этой связи, мы ждем от работы секции «Региональные проблемы пространственного развития экономики» интересных идей и предложений».

Ильяс Умаханов отметил высокую востребованность научного потенциала организатора форума – Института проблем рынка Российской академии наук.

«Стараемся использовать научные наработки института в работе научно-экспертных структур при Председателе Совета Федерации, в нашей законотворческой деятельности», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

В рамках пленарного заседания с научными докладами выступили академики РАН Роберт Нигматулин и Виктор Полтерович, чл.-корр. РАН Альберт Бахтизин, Георгий Клейнер, Валерий Чичканов, другие ведущие ученые из России. В формате видеоконференции в мероприятии принимают участие ученые из стран СНГ. Форум продолжил свою работу в формате секционных заседаний. Материалы форума будут направлены для включения в Ежегодный доклад Интеграционного клуба.

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