И. Умаханов: Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам гармонизации межрелигиозных отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ обратился к участникам 34-й Конференции исламского единства.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан направил видеообращение участникам проходящей в Иране 34-й Конференции исламского единства. Тема мероприятия — Исламское сотрудничество в целях противостояния страданиям и бедствиям, развитие межрелигиозного диалога, продвижение идей толерантности и мирного сосуществования между людьми.

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Ильяс Умаханов отметил, что события нынешнего года сделали особенно актуальной тему исламского сотрудничества в целях противостояния страданиям и бедствиям. «Из‑за вызванных коронавирусом ограничений и закрытия границ было существенно сокращено паломничество верующих к святыням ислама в Саудовской Аравии, многие мусульмане были лишены возможности совершения коллективных молитв в мечетях, не смогли с привычным размахом провести праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам».

«Пандемия стала проверкой на человечность, сплотила наше общество. Гуманитарная, благотворительная миссия верующих, религиозных организаций, духовенства помогает сохранять жизнь и здоровье людей», — сказал Ильяс Умаханов.

По его мнению, коронавирус – глобальный вызов для всех стран, поэтому важно координировать усилия, обмениваться опытом борьбы с опасной болезнью, опытом поддержки экономики и социальной стабильности.

Сенатор выразил надежду, что дополнительный импульс сотрудничеству по этому направлению придаст массовое производство и применение российской вакцины от коронавируса, заинтересованность в приобретении которой уже выразил целый ряд стран.

Ильяс Умаханов затронул такую актуальную тему международной повестки дня, как борьба с международным терроризмом. «Наряду с силовыми методами борьбы с терроризмом нужны меры воспитательного и идеологического воздействия, которые раскрывают содержание ислама как религии мира, добра и созидания, ценности которой должны служить для решения задач консолидации общества, сохранения единства, упрочнения мира и согласия».

«Не меньшую угрозу, чем терроризм для будущего человечества представляет деградация традиционных ценностей в глобальном мире. Важно объединить усилия для того, чтобы поставить надежный заслон распространению чуждых, аморальных идей и воззрений, которые ведут к вырождению человечества».

Вице-спикер СФ отметил, что в России мусульманская умма является неотъемлемой частью многонационального народа. «Мусульмане самым активным образом участвуют в жизни страны. Вносят огромный вклад в сохранение культурного многообразия и традиционных ценностей, в укрепление института семьи и воспитание молодежи».

В выступлении сенатор обратил внимание на сферу законодательного регулирования. Он напомнил, что в нынешнем году в ходе общероссийского голосования приняты изменения в Конституцию России. «В том числе в нашем основном законе появилась норма о сохранении «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Эта норма призвана подчеркнуть необходимость учитывать при реализации государственной политики исторически сложившуюся в нашей стране значимость религии».

Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание вопросам гармонизации межрелигиозных отношений, подчеркнул заместителя Председателя верхней палаты российского парламента.

Сенатор подчеркнул созидательный потенциал исламского сотрудничества в деле внутриконфессионального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога, укрепления мира и согласия стран и народов.

Заместитель Председателя СФ пригласил участников 34-й Конференции исламского единства к активному участию в тематическом наполнении Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций пройдет в Российской Федерации в мае 2022 года.

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