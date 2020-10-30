Как COVID-19 увеличит неравенство в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах

Source: IMF – News in Russian

Габриэла Кугат и Футоси Нарита

29 октября 2020 г.

(Фото: IMF Photos )

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран последовательно росла в течение двух десятилетий до начала пандемии COVID-19, что позволило достичь столь необходимых успехов в снижении уровня бедности и увеличении продолжительности жизни. Теперь кризис ставит под угрозу большинство достигнутых результатов и еще больше увеличивает разрыв между богатыми и бедными.

Несмотря на успехи в снижении уровня бедности и увеличении продолжительности жизни, достигнутые до пандемии, многие из этих стран испытывают трудности с сокращением неравенства доходов. В тоже время вних наблюдается устойчиво высокая доля экономически неактивной молодежи (то есть не работающей, не получающей образования или профессиональной подготовки) и широкое неравенство в образовании, а также сохраняются серьезные пробелы в экономических возможностях для женщин. Как ожидается, COVID-19 усугубит неравенство еще сильнее, чем прошлые кризисы, поскольку меры по сдерживанию пандемии несоизмеримо сильнее отразились на уязвимых работниках и женщинах.

В последнем выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» мы, помимо прочего, исследуем два факта, касающиеся текущей пандемии, чтобы оценить ее влияние на неравенство: возможность человека работать издома и падение ВВП, ожидаемое в большинстве стран мира.

Влияние места работы

Во-первых, возможность работать из дома имела ключевое значение во время пандемии. Недавнее исследование МВФ показывает, что возможностей работать из дома у работников с низкими доходами меньше, чем у лиц свысокими доходами. На основе данных по США мы знаем, что в секторах, работа в которых с большей вероятностью может быть выполнена из дома, наблюдалось меньшее сокращение занятости. В совокупности два этих факта говорят нам о том, что работники с более низкими доходами с меньшей вероятностью могли работать из дома и с большей вероятностью могли потерять работу вследствие пандемии, что ухудшит ситуацию сраспределением доходов.

Во-вторых, мы используем прогнозные данные МВФ по росту ВВП на 2020 год в качестве представительного показателя совокупного сокращения доходов. Мы распределяем это сокращение по группам населения по уровню доходов пропорционально их возможности работать из дома. С помощью этого нового распределения доходов мы рассчитываем сводный показатель распределения доходов (коэффициент Джини) после пандемии COVID за 2020 год для 106 стран, а также рассчитываем его процентное изменение. Чем выше значение коэффициента Джини, тем сильнее неравенство, при этом лица с высокими доходами получают намного больший процент совокупного дохода населения.

Это говорит нам о том, что оцениваемый эффект COVID-19 на распределение доходов гораздо больше, чем от прошлых пандемий. Также это является свидетельством того, что результаты, достигнутые странами с формирующимся рынком и развивающимися странами с низкими доходами со времен мирового финансового кризиса, могут быть полностью перечеркнуты. Анализ показывает, что средний коэффициент Джини для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран увеличится до 42,7, что сопоставимо с уровнем 2008 года. Последствия для развивающихся стран с низкими доходами будут более масштабными, несмотря на их более медленный прогресс с 2008 года.

Благосостояние пострадает

Этот рост неравенства в среднем оказывает явное воздействие на благополучие людей. Используя показатель, не связанный с ВВП, мы оцениваем прогресс, достигнутый до начала пандемии, и развитие ситуации в отношении благосостояния, которое можно ожидать в 2020 году. Мы используем показатель благосостояния, который объединяет в себе информацию о росте потребления, продолжительности жизни, времени досуга и неравенстве потребления. На основе этих показателей, в период с 2002 года по 2019 год рост благосостояния в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах составлял почти 6 процентов, что на 1,3 процентных пункта выше, чем рост реального ВВП на душу населения, что говорит об улучшении многих аспектов жизни людей. Этот рост в основном связан с увеличением продолжительности жизни.

Вследствие пандемии уровень благосостояния в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах может снизиться на 8 процентов, при этом более чем наполовину это снижение связано с непропорциональным изменением уровня неравенства в результате возможности человека работать из дома. Обращаем внимание, что данные оценки не отражают меры по перераспределению доходов после пандемии. Это означает, что страны могут смягчить влияние на уровень неравенства и благосостояния в целом с помощью мер политики.

Что мы можем сделать?

В нашем последнем выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» мы обозначили некоторые меры политики и меры поддержки пострадавших людей и компаний, которые будут иметь важное значение для предотвращения дальнейшего увеличения неравенства.

Инвестиции в программы переобучения и профессиональной переподготовки могут улучшить перспективы нового трудоустройства для способных кадаптации работников, чьи трудовые обязанности могут претерпеть изменения в долгосрочной перспективе вследствие пандемии. Между тем, расширение доступа к интернету и финансовым услугам будет иметь важное значение для мира труда, где все больше используются цифровые технологии.

Смягчение квалификационных критериев на получение страховки на случай безработицы и предоставление оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и по болезни также могут уменьшить воздействие кризиса на рабочие места. Социальная помощь в виде условных денежных трансфертов, продовольственных талонов, а также льготного питания и медицинского обслуживания для малоимущих домашних хозяйств не должна быть отменена преждевременно.

Меры политики, направленные на предотвращение потери с трудом достигнутых результатов, будут играть важную роль в обеспечении более справедливого и богатого будущего после кризиса.

Этот блог опирается на работу, которая проводится в рамках совместного исследования макроэкономической политики в странах с низкими доходами, поддерживаемого Министерством иностранных дел и по делам Содружества (МИД) Соединенного Королевства. Выраженные здесь взгляды не обязательно представляют взгляды МИД.

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Габриэла Кугат — экономист в Исследовательском департаменте Международного валютного фонда. В сферу ее исследовательских интересов входят международная макроэкономика, неоднородность домашних хозяйств и неравенство. Она получила кандидатскую степень от Северо-Западного университета и пришла на работу в МВФ в 2019 году.

Футоси Нарита — старший экономист в Исследовательском департаменте МВФ. В сферу его научных интересов входят макроэкономика, финансы и развитие с акцентом на использование микро и нетрадиционных данных длярешения макроэкономических вопросов. Он имеет степень кандидата экономических наук от Миннесотского университета и с 2011 года работает вМВФ. Он работал в Финансовом департаменте, Департаменте стран Африки иДепартаменте по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ.

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