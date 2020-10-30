Комитет СФ по социальной политике рассмотрел реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы адаптации системы здравоохранения и соцобслуживания к потребностям инвалидов и пожилых людей, организация медицинского патронажа, порядок межведомственного взаимодействия.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы создания сбалансированной системы социального обслуживания граждан. Внедрение и развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».

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Сенатор отметила, что пилотный проект по созданию и внедрению системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализуется с 2018 г. При этом с 2019 г. мероприятия по созданию СДУ были включены в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Елена Бибикова рассказала, что в настоящее время в пилотном проекте участвуют 18 регионов, а с 2022 г. к нему подключатся все субъекты РФ. «Система станет важнейшим элементом помощи людям, имеющим устойчивые ограничения жизнедеятельности, приводящие к зависимости от посторонней помощи».

По словам сенатора, в процессе реализации этого проекта в регионах отрабатываются новые сервисы и технологии долговременного ухода, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, совершенствуется перечень критериев нуждаемости, разрабатываются нормативно-правовые акты, развиваются стационарозамещающие технологии.

Круглый стол Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Елена Бибикова

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Валерий Рязанский

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Круглый стол Комитета СФ по социальной политике

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Круглый стол Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова

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Круглый стол Комитета СФ по социальной политике

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«Мы должны сделать так, чтобы люди жили не просто дольше, а могли оставаться активными, не страдали от одиночества и могли реализовать себя. Чтобы жизнь пожилого человека или имеющего ограничения по здоровью была насыщенной и разнообразной, а в случае зависимости от посторонней помощи он гарантированно получал бы достойный и бесплатный уход», — подчеркнула Елена Бибикова.

Как отметила парламентарий, опыт регионов — участников пилотного проекта свидетельствует, что при правильно организованном межведомственном взаимодействии повышается оперативность оказания социальной и медицинской помощи, улучшается ее качество. При этом создается система поддержки семей, осуществляющих уход за своими родственниками, серьезно снижается нагрузка на стационары.

«В настоящий момент в 62 регионах подписаны соглашения о взаимодействии исполнительных органов социальной защиты и здравоохранения, это большой прорыв в организации медико-социальной помощи на территории нашей страны», — подчеркнула сенатор.

В ходе заседания заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина проинформировала о готовящихся изменениях в системе социального обслуживания, развитии надомного ухода, повышении требований к оказанию услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания, о формировании системы типизации, необходимой для улучшения адресной помощи населению.

«Комитет Совета Федерации по социальной политике следит за реализацией системы долговременного ухода, а также анализирует имеющийся опыт для расширения возможностей программы. В следующем году предстоит принять большой блок нормативной базы, законов совместного ведения, которые разрабатываются Министерством труда и социальной защиты», — рассказала председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

В работе «круглого стола» также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Эльмира Вергазова, директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина, представители органов исполнительной власти Республики Мордовия, Ставропольского края, Кемеровской и Тюменской областей.

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