Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», которую впервые вручили детям-героям, вдохновит их на новые добрые дела, уверена В. Матвиенко

Source: Russia – Council of the Federation

Седьмая торжественная церемония Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» прошла в режиме телемоста с регионами. В этом году детям-героям впервые вручали медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

В Совете Федерации состоялась седьмая торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Мероприятие провел Совет Федерации совместно с МЧС России.

Церемония прошла в режиме телемоста с субъектами Российской Федерации. В нем приняли участие сенаторы Российской Федерации и руководители исполнительных и законодательных органов государственной власти регионов.

Приветствуя юных героев, Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что их награждение стало уже доброй традицией. «Сегодня особенный, торжественный день. Мы чествуем тех, кто не остался равнодушным к чужому горю и, подчас рискуя собственной жизнью, помог людям, оказавшимся в беде. Несмотря на свой возраст, в минуту опасности вы проявили лучшие человеческие качества – сострадание, милосердие, стойкость и мужество».

Председатель СФ поблагодарила ребят за их смелость и отзывчивость. Отдельное спасибо Валентина Матвиенко передала родителям, бабушкам, дедушкам, учителям – всем тем, кто научил ребят быть неравнодушными, приходить на помощь людям и помогать ближним.

Этот праздник напоминает о героических страницах истории нашей страны и о лучших человеческих качествах граждан России: сплочённости, любви и преданности своему Отечеству

Председатель СФ обратила внимание, что встреча состоялась в канун Дня народного единства. «Этот праздник напоминает о героических страницах истории нашей страны и о лучших человеческих качествах граждан России: сплочённости, любви и преданности своему Отечеству».

Глава СФ считает важным, что эти ценности передаются из поколения в поколение. «Поэтому очень символично, что сегодня с нами на связи Герои России, пожарные, спасатели, все, кто по зову сердца выбрал своей профессией помощь людям».

Юрий Воробьев

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Валентина Матвиенко

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Сергей Бондарев

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Юрий Воробьев

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Александр Карелин

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Александр Карелин

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В Совете Федерации состоялась седьмая торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях

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В Совете Федерации состоялась седьмая торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях

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В Совете Федерации состоялась седьмая торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях

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По словам Валентины Матвиенко, проект «Дети-герои» объединил всю нашу большую страну. «Только в этом году мы получили более двухсот представлений о награждении детей и подростков из шестидесяти двух субъектов Российской Федерации. Пандемия не позволила нам собраться всем вместе, но в каждом регионе обязательно поздравят и наградят своих героев».

Спикер подчеркнула, что в этом году впервые вручается медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». «Не сомневаюсь, что эта почётная награда не только станет символом признания подвига, но и вдохновит вас на новые большие добрые дела».

«Вы уже стали примером для своих друзей и одноклассников, да и для многих взрослых. Я искренне желаю, чтобы вы и дальше всегда стремились вперёд и достигали новых высот», — сказала спикер Совета Федерации.

Герой России, заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев убежден, что поступки юных героев – свидетельство того, что и в наше мирное время есть немало примеров мужества, смелости, воли, самоотверженности и доброты.

«Таких детей — не единицы и даже не десятки, а сотни по всей стране. Их поступки заслуживают того, чтобы о них знали все», — подчеркнул Юрий Воробьев.

Сенатор, являющийся заслуженным спасателем Российской Федерации и идейным вдохновителем мероприятия, сообщил, что за семь лет существования Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» его участниками стали более 900 детей и подростков со всех регионов России.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Герой России Виктор Бондарев назвал всех присутствующих на церемонии детей – настоящими героями. «Вы не прошли мимо, исполнили свой долг. На таких как вы могут и будут равняться не только другие ребята, но и многие взрослые», — заявил парламентарий.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Евгений Зиничев отметил, что ребята проявили решимость и отвагу, не задумываясь бросившись на выручку тем, кто попал в беду. Глава МЧС поблагодарил родителей, педагогов, воспитавших в них неравнодушие и смелость.

В этом году награды Совета Федерации получают 142 ребенка. Далеко не у всех были какие‑то навыки спасения. Но именно они откликнулись в экстренных ситуациях. Дети спасали людей из огня, воды, от разъярённых животных, предотвращали преступления.

Самая юная участница церемонии Ксения Береснева на пожаре спасла своего маленького брата. Их квартира на третьем этаже загорелась, огонь отрезал дверь в подъезд. Девочка стала звать на помощь. Работающие рядом строители не смогли открыть дверь в квартиру и растянули под окном одеяло, готовясь ловить детей. Ксения выбила стекло, хотя у нее уже горели одежда и волосы, схватила брата и вытолкнула его вниз на одеяло. И только потом выпрыгнула сама. Дети были госпитализированы в больницу с различными травмами. Сейчас, к счастью, они поправились.

Восьмиклассник Семён Уваров из Санкт-Петербурга в свой день рождения гулял по набережной города и спас провалившихся под лёд девочку и ее собаку.

Артём Гилёв шёл из школы и увидел, как мужчина с ножом угрожал его соседке. Он помог женщине и вызвал полицию.

На реке Устье в Борисоглебском районе Ярославской области Никита Смирнов, Дмитрий Чиковани и Никита Фадеев спасли из воды женщину и ее несовершеннолетнею дочь.

7-летняя Павлова Дарья отдыхала в Крыму, также как и 5-летний мальчик Арсений. Арсений катался на самокате и упал в бассейн. Дарья, не раздумывая, бросилась в воду, и спасла, не умеющего плавать ребенка.

Кристине Барановой всего 14 лет. Но она не растерялась в ситуации, когда многие взрослые не понимают, как действовать: в декабре прошлого года вместе с мамой девочка ехала в обычном пассажирском автобусе, который упал с моста и разбился. Кристина не только помогла маме выбраться из‑под обломков, но и вернулась за другими пассажирами. Благодаря ее действиям, многих людей удалось спасти, а приехавшие медики смогли организовать срочную эвакуацию.

В Саратовской области произошел пожар в частном деревянном доме. Солдатенков Антон проезжал мимо на мотоцикле и увидел клубы дыма. Антон не растерялся, выбил окно и помог выбраться женщинам. Молодой человек и дальше помогал пожарным бороться с огнем и разбирать завалы.

Тимофей Степанов из Республики Саха (Якутия) спас на озере отца и сына Габышевых. Тимофей уже собирался домой, когда услышал крики о помощи. Он увидел тонущих людей и вытащил из воды сначала мальчика, потом и его отца. На берегу спасенным оказали первую помощь и вызвали «скорую». Благодаря Тимофею обошлось без жертв, никто не погиб.

Давлетхан Агабеков живёт в Хивинском районе в селе Кациль. Он спас своего 80-летнего дедушку, на которого набросился разъяренный бык. Давлетхан не испугался, отогнал животное и бросился на помощь. Смелый поступок мальчика позволил спасти жизнь его любимому дедушке

В этом году медаль «За проявленное мужество» отправлена в 57 регионов России, в том числе в Санкт-Петербург, Дагестан, Крым, Якутию, Тверь, Тулу, Ярославль и другие субъекты РФ. Награды отважные школьники получают в своих регионах из рук сенаторов, губернаторов, представителей МЧС.

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