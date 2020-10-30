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Народное онлайн-голосование за лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года продлевается до 4 ноября

Source: Russia Ministry of Sport

Народное онлайн-голосование за лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года продлевается до 23:59 (Мск) 4 ноября включительно. Голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии в соответствующем разделе. Его результаты будут опубликованы на сайте 5 ноября. В голосовании могут принять участие все желающие.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.

В 2020 году на звание лауреатов Национальной спортивной премии претендуют:

Номинация «Гордость России» 

Категория «Спортсмен года»

– Кулижников Павел Александрович (конькобежный спорт)
– Нагорный Никита Владимирович (спортивная гимнастика)
– Репилов Роман Александрович (санный спорт)

Категория «Спортсменка года»

– Аверина Дина Алексеевна (художественная гимнастика)
– Мельникова Ангелина Романовна (спортивная гимнастика)
– Сидорова Анжелика Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)

Категория «Тренер года»

– Винер-Усманова Ирина Александровна (художественная гимнастика)
– Дорофеев Дмитрий Анатольевич (конькобежный спорт)
– Забелин Анатолий Исаакович (спортивная гимнастика)

Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)

Категория «Спортсмен года»

– Вдовин Андрей Николаевич (лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА)
– Казанцев Алексей Дмитриевич (сноуборд, спорт глухих)
– Майоров Владимир Александрович (лыжные гонки, спорт глухих)

Категория «Спортсменка года»

– Гончарова Маргарита Александровна (лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА)
– Мишарина Любовь Александровна (лыжные гонки, спорт глухих)
– Сурмилина Анна Павловна (сноуборд, спорт глухих)

Категория «Тренер года»

– Дьяков Павел Владимирович (сноуборд, спорт глухих)
– Кошелева Галина Николаевна (лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА)
– Крянин Сергей Михайлович (лыжные гонки, спорт глухих)

Номинация «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране)

– Кузнецов Александр Анатольевич (велосипедный спорт)
– Ракита Марк Семёнович (фехтование, сабля)
– Тарасова Татьяна Анатольевна (фигурное катание)

Номинация «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта)

– Клинушкина Надежда Викторовна, заместитель директора ГАУ КО «СШОР «Труд» Калужской области
– Левушкин Сергей Петрович, директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ
– Столяров Владислав Иванович, ведущий специалист лаборатории проблем физической культуры и массового спорта Федерального научного центра физической культуры и спорта

Номинация «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений)

– Аржанова Анна Викторовна, президент Всемирной конфедерации подводной деятельности, президент Федерации подводного спорта России
– Ивченкова Юлия Евгеньевна, директор по направлениям международного сотрудничества и планирования АНО «Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов»
– Соловейчик Сергей Игоревич, президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России

Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

Категория «Лучший журналист»

– Голышак Юрий Васильевич (газета «Спорт-Экспресс»)
– Казанский Денис Олегович (телеканал «Матч ТВ»)
– Конов Василий Анатольевич (МИА «Россия сегодня»)

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

– Журнал «64 – Шахматное обозрение»
– Программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», телеканала «Матч ТВ»
– Спортивное интернет-издание Sport24.ru

Номинация «Спорт для всех»

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

– Васильченко Павел Викторович (Красноярский край)
– Кондракова Татьяна Тихоновна (Пензенская область)
– Суханов Никита Сергеевич (Свердловская область)

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

– Гарейшин Валерий Васильевич (Республика Башкортостан)
– Дмитриева Ангелина Павловна (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
– Смагин Михаил Геннадьевич (Удмуртская Республика)

Номинация «Надежда России»

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»

– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря», Нижегородская область
– Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа»
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», Красноярский край

Категория «Лучшая спортивная школа»

– Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжёлой атлетике
– Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» г. Курска
– «СШОР № 1 по конькобежному спорту» г. Челябинска

Номинация «Регион России» (за вклад в развитие спорта)

– Воронежская область
– Оренбургская область
– Тюменская область

Номинация «Спортивный объект России» 

– Ледовая арена «Авто», Екатеринбург
– «ВТБ Арена», Москва
– «Платинум Арена», Красноярск

Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»)

– МБУ «Спортивный центр «Кинель» Самарской области
– Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга
– Центр тестирования ВФСК ГТО Краснодара 

Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 9 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Пресс-служба Минспорта России

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