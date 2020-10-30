Народное онлайн-голосование за лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года продлевается до 4 ноября

Source: Russia Ministry of Sport
Народное онлайн-голосование за лауреатов Национальной спортивной премии 2020 года продлевается до 23:59 (Мск) 4 ноября включительно. Голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии в соответствующем разделе. Его результаты будут опубликованы на сайте 5 ноября. В голосовании могут принять участие все желающие.
Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.
В 2020 году на звание лауреатов Национальной спортивной премии претендуют:
Номинация «Гордость России»
Категория «Спортсмен года»
– Кулижников Павел Александрович (конькобежный спорт)
– Нагорный Никита Владимирович (спортивная гимнастика)
– Репилов Роман Александрович (санный спорт)
Категория «Спортсменка года»
– Аверина Дина Алексеевна (художественная гимнастика)
– Мельникова Ангелина Романовна (спортивная гимнастика)
– Сидорова Анжелика Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)
Категория «Тренер года»
– Винер-Усманова Ирина Александровна (художественная гимнастика)
– Дорофеев Дмитрий Анатольевич (конькобежный спорт)
– Забелин Анатолий Исаакович (спортивная гимнастика)
Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)
Категория «Спортсмен года»
– Вдовин Андрей Николаевич (лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА)
– Казанцев Алексей Дмитриевич (сноуборд, спорт глухих)
– Майоров Владимир Александрович (лыжные гонки, спорт глухих)
Категория «Спортсменка года»
– Гончарова Маргарита Александровна (лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА)
– Мишарина Любовь Александровна (лыжные гонки, спорт глухих)
– Сурмилина Анна Павловна (сноуборд, спорт глухих)
Категория «Тренер года»
– Дьяков Павел Владимирович (сноуборд, спорт глухих)
– Кошелева Галина Николаевна (лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА)
– Крянин Сергей Михайлович (лыжные гонки, спорт глухих)
Номинация «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране)
– Кузнецов Александр Анатольевич (велосипедный спорт)
– Ракита Марк Семёнович (фехтование, сабля)
– Тарасова Татьяна Анатольевна (фигурное катание)
Номинация «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта)
– Клинушкина Надежда Викторовна, заместитель директора ГАУ КО «СШОР «Труд» Калужской области
– Левушкин Сергей Петрович, директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ
– Столяров Владислав Иванович, ведущий специалист лаборатории проблем физической культуры и массового спорта Федерального научного центра физической культуры и спорта
Номинация «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений)
– Аржанова Анна Викторовна, президент Всемирной конфедерации подводной деятельности, президент Федерации подводного спорта России
– Ивченкова Юлия Евгеньевна, директор по направлениям международного сотрудничества и планирования АНО «Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов»
– Соловейчик Сергей Игоревич, президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России
Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)
Категория «Лучший журналист»
– Голышак Юрий Васильевич (газета «Спорт-Экспресс»)
– Казанский Денис Олегович (телеканал «Матч ТВ»)
– Конов Василий Анатольевич (МИА «Россия сегодня»)
Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»
– Журнал «64 – Шахматное обозрение»
– Программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», телеканала «Матч ТВ»
– Спортивное интернет-издание Sport24.ru
Номинация «Спорт для всех»
Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»
– Васильченко Павел Викторович (Красноярский край)
– Кондракова Татьяна Тихоновна (Пензенская область)
– Суханов Никита Сергеевич (Свердловская область)
Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»
– Гарейшин Валерий Васильевич (Республика Башкортостан)
– Дмитриева Ангелина Павловна (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
– Смагин Михаил Геннадьевич (Удмуртская Республика)
Номинация «Надежда России»
Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»
– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря», Нижегородская область
– Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа»
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», Красноярский край
Категория «Лучшая спортивная школа»
– Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжёлой атлетике
– Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» г. Курска
– «СШОР № 1 по конькобежному спорту» г. Челябинска
Номинация «Регион России» (за вклад в развитие спорта)
– Воронежская область
– Оренбургская область
– Тюменская область
Номинация «Спортивный объект России»
– Ледовая арена «Авто», Екатеринбург
– «ВТБ Арена», Москва
– «Платинум Арена», Красноярск
Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»)
– МБУ «Спортивный центр «Кинель» Самарской области
– Центр тестирования ВФСК ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга
– Центр тестирования ВФСК ГТО Краснодара
Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 9 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Пресс-служба Минспорта России