Новокузнецкое ЛПУМГ помогло детям с нарушенным зрением

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Новости проектов и регионов

30 октября 2020, 17:00

Новокузнецкое ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» оказало помощь детям в рамках акции «Книжки в подарок». Газовики приобрели специальные тактильные издания для ребят детского сада № 229 и коррекционной школы для слабовидящих детей № 106 города Новокузнецка.

С помощью тактильных книг ребенок получает знания не только о форме предмета, но и его фактуре. Кроме того, тактильная книга способствует формированию у ребенка интереса к чтению.

«Рельефные тактильные изображения, красочные иллюстрации, использование слуховых приборов при работе с книгами позволяют детям оценить многообразие окружающего мира, повысить познавательную активность и подготовить их к учебной деятельности. Мы считаем, что для слепых и слабовидящих детей должны быть доступны специальные пособия и книги», — отметил директор Новокузнецкого ЛПУМГ Алим Гданов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Новокузнецкое ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» работает в Кемеровской области. В зоне ответственности филиала находится более 140 км магистральных газопроводов, а также 3 газораспределительные станции.

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