Н. Косихина и С. Березкин вручили детям-героям из Ярославской области памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество»

Source: Russia – Council of the Federation

Н. Смирнов, Н. Фадеев и Д.Чиковани на реке Устье спасли из воды тонущих женщину и девочку.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в торжественной обстановке вручили памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» детям-героям.

Никита Смирнов, Никита Фадеев и Дмитрий Чиковани 6 июля 2020 года на реке Устье в Борисоглебском районе Ярославской области спасли из воды тонущих женщину и девочку.

Детей-героев от имени Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова поздравил заместитель Губернатора области Андрей Шабалин и вручил им памятные подарки.

Сергей Березкин подчеркнул, что специальная медаль Совета Федерации вручается в этом году впервые.

«Это достойная награда детям, которые, подчас рискуя своей жизнью, не думая о себе, сумели совершить подвиг. Мы очень гордимся нашей молодежью, поступок ребят, без сомнения, достоин уважения. Это заслуга, в первую очередь, родителей и правильного воспитания», — сказал он.

Сами ребята уверены: в их поступке нет ничего особо героического, так должен был поступить каждый. «Всегда надо быть человеком и в трудной ситуации либо самому помочь, если уверен в своих силах, а если не уверен, то позвать на помощь, и быстро сообщить в службу спасения», — сказал один из юных героев.

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