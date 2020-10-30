О. Алексеев: Самоотверженность и смелость юного героя помогли спасти жизнь человека

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» девятикласснику Антону Солдатенкову.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе поездки в регион принял участие в тожественном награждении школьника, совершившего геройский поступок.

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Мероприятие прошло в правительстве области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Сенатор вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» ученику 9 класса Антону Солдатенкову.

Как отметил парламентарий, во время пожара, произошедшего в одном из сел Саратовской области, школьник помог выбраться из горящего дома его жильцу. Несмотря на полученные при этом травмы, Антон помогал пожарным бороться с огнем, разбирать завалы. «Смелость, самоотверженность, умелые действия юного героя помогли спасти человека», — подчеркнул Олег Алексеев.

Олег Алексеев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» девятикласснику Антону Солдатенкову

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Олег Алексеев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» девятикласснику Антону Солдатенкову

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Олег Алексеев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» девятикласснику Антону Солдатенкову

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Олег Алексеев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» девятикласснику Антону Солдатенкову

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Олег Алексеев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» девятикласснику Антону Солдатенкову

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Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин также поздравил школьника и вручил ему именные часы.

Участники церемонии выразили благодарность и вручили цветы матери Антона Солдатенкова — Наталье Александровне за то, что вместе с мужем вырастила бесстрашного сына, готового прийти на помощь людям в трудной ситуации.

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