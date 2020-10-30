О. Мельниченко: Расширение возможностей использования механизма привлечения средств самообложения граждан поможет решению вопросов местного значения

Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в соответствующий федеральный закон.

На заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера были рекомендованы к одобрению Советом Федерации федеральные законы, предусматривающие изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил, что важность принятых изменений заключается в расширении возможностей использования механизма привлечения средств самообложения граждан для решения вопросов местного значения.

По его словам, действующий механизм самообложения граждан на территории населенного пункта не в полной мере позволяет учесть интересы всех групп населения, проживающих на территории одного населенного пункта, но в разных его частях.

Поэтому предусмотренная Федеральным законом возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта является актуальной и весьма значимой мерой для развития муниципалитетов.

Ещё одним важным изменением Олег Мельниченко назвал принятие федерального закона, предусматривающего исключение требования о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сенатор подчеркнул, что принятые изменения позволят повысить оперативность принимаемых органами местного самоуправления решений, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

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