Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в области спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 октября, в Бресте состоялось совместное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь под председательством Министров Олега Матыцина и Сергея Ковальчука.

Стороны обсудили работу отрасли спорта в условиях распространения коронавирусной инфекции, взаимодействие по вопросам международной спортивной повестки и проведения совместных соревнований и тренировочных мероприятий, которые приобрели особенное значение с учётом пандемии и ограничений на проведение спортивных мероприятий и въезда спортсменов в другие страны.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук предложил провести перед Играми XXXII Олимпиады в Токио совместные спортивные мероприятия национальных команд России и Беларуси на Дальнем Востоке для лучшей адаптации спортсменов к климатическим условиям и другому часовому поясу.

«Мы поддерживаем ваше предложение и приглашаем белорусских спортсменов на Дальний Восток, – сказал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Мы, прежде всего, спортивная семья».

Участники заседания приняли решение о создании единого календарного плана соревнований в рамках Союзного государства – они станут альтернативой отменённым из-за пандемии международным стартам. В 2021 году пройдёт Спартакиада Союзного государства для детей и юношества, которую отменили в этом году из-за распространения коронавируса. Эти соревнования традиционно проводятся с 2003 года, их главные задачи – развитие молодёжного физкультурно-спортивного движения и укрепление дружбы детей и молодёжи двух стран.

Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в сфере высшего образования и спортивной науки в части создания совместных программ и проектов. «Наука, образование и спорт должны быть интегрированы. Только тогда мы будем уверенно смотреть в будущее и развивать спорт через студенчество и образовательную систему», – отметил Олег Матыцин.

«Такие совместные коллегии дают очень мощный импульс развитию как каждой из наших стран, так и международному сообществу. Мы – открытые страны и готовы делиться опытом. Сейчас это как никогда важно – в период пандемии и некоторой турбулентности в международном олимпийском движении, неопределённости по проведению международных соревнований и Олимпийских игр. Я вижу пример Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы максимально консолидированы, оперативно реагируем на ситуации и конструктивно взаимодействуем с международным сообществом», – констатировал Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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