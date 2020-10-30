Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в пресс-конференции, посвященной вопросам внедрения и развития системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в ходе пресс-конференции ответили на вопросы представителей средств массовой информации, касающиеся внедрения и развития системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

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В мероприятии, прошедшем в онлайн-режиме, также участвовала директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Сенаторы рассказали о новой системе долговременного ухода (СДУ), разрабатываемой в рамках пилотного проекта и направленной на создание комплексного медико-социального обслуживания пожилых и инвалидов на территории всей страны. Обсуждались также отличия новой системы от прежних форм социального обслуживания пожилых граждан, межведомственное взаимодействие в реализации СДУ и опыт, наработанный в ходе запуска проекта в 18 пилотных регионах.

Инна Святенко

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Инна Святенко

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Инна Святенко

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Инна Святенко

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Елена Бибикова

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Елена Бибикова

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Татьяна Кусайко

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Инна Святенко, представляющая в Совете Федерации г. Москву, сообщила, что реализуемый в столице пилотный проект был модернизирован с учетом запросов граждан. «Благодаря индивидуальному подходу в определении потребности обратившегося, использованию современных технологий и сервисов удалось изменить не только саму процедуру оформления помощи, но и сформировать новые стандарты предоставления соцуслуг. Ведь, социальный работник — это и друг, и помощник, и психолог, который помогает исключить чувство одиночества из жизни своего подопечного», — сказала сенатор.

Как отметила Елена Бибикова, долгое время система социального обслуживания была направлена только на оказание отдельных социальных услуг, новая же система предусматривает изменение форм и методов обслуживания в стационарных учреждениях и на дому.

«Необходимо создать альтернативу стационарам и обеспечить условия для качественного обслуживания людей с дефицитом самообслуживания на дому. Долговременный уход как раз позволяет подобрать форму обслуживания для каждого человека в зависимости от потребностей», — пояснила парламентарий.

По словам Елены Бибиковой, в системе долговременного ухода важны стационарозамещающие формы, позволяющие помочь гражданам, которые ухаживают за нуждающимися в помощи родственниками, избавить их от эмоционального выгорания, максимально сохранить возможность их полноценной жизни.

«В рамках реализации проекта создаются «школы ухода» специально для граждан, на руках которых сегодня находятся такие родственники, развиваются пункты проката, потому что не сразу человек, нуждающийся в средствах реабилитации, может их получить», — продолжила законодатель.

Сенатор назвала интересной и полезной внедряемую технологию «центры дневного пребывания», в которых занимаются пожилые и инвалиды в течение рабочего дня, позволяя членам семьи работать, а самим посетителям — справиться с различными функциональными нарушениями и поддерживать свои когнитивные функции.

Участники мероприятия обсудили также вопрос реализации пилотного проекта в условиях распространения коронавирусной инфекции. Инна Святенко отметила, что в период самоизоляции граждан старшего возраста была оперативно организована и запущена «горячая линия» психологической помощи, выстроено взаимодействие с НКО и волонтерскими организациями, которые существенно помогли гражданам, находящимся на самоизоляции.

«Быстро была трансформирована работа социальных служб: только за первые четыре месяца карантина центры социального обслуживания предоставили москвичам различных услуги: покупку, доставку лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгул собак, доставку технических средств реабилитации», — перечислила Инна Святенко.

По совам сенатора, в настоящее время профильным Комитетом СФ совместно с заинтересованными ведомствами разрабатываются профессиональные стандарты социального работника.

Елизавета Олескина, говоря о работе Фонда «Старость в радость» в период распространения коронавирусной инфекции, отметила, что именно пандемия обнаружила, насколько необходимо сегодня применение дистанционных технологий в системе долговременного ухода.

«Мы продолжаем мониторинг работы стационарных учреждений — теперь в онлайн-формате: оснастили планшетами, ноутбуками, роутерами ряд стационаров. Кто‑то из пожилых людей разговаривает по видеосвязи с родными, кто‑то — с волонтерами. Проводим с ними онлайн-гимнастику, мастер-классы, транслируем концерты творческих коллективов», — рассказала Елизавета Олескина.

По ее мнению, в период пандемии наиболее явно проявилась необходимость обеспечения стационаров дистанционными технологиями для связи с «внешним миром».

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