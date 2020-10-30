Т. Кусайко: Парламентарии работают над решением вопроса с маркировкой лекарств

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в обсуждении вопросов лекарственного обеспечения.

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Заседание Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств состоялось в Государственной Думе в онлайн-режиме под председательством руководителя рабочей группы депутата ГД Андрея Исаева.

В ходе мероприятия парламентарии и эксперты обсудили, в том числе, ход внедрения федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Татьяна Кусайко напомнила, что с 1 июля 2020 г. введены правила обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Сенатор подчеркнула, что внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет защитить население от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов, а также предоставляет неограниченному кругу потребителей возможность проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте.

По словам парламентария, Правительство РФ смягчило сроки введения обязательной маркировки путем предоставления возможности производителям лекарств постепенного перехода к новым правилам до октября текущего года.

«В связи с пандемией было принято решение не применять до первого октября этого года административных санкций к предприятиям и организациям, которые не успели подключиться к системе мониторинга движения лекарственных препаратов», — пояснила Татьяна Кусайко.

Участники заседания отметили, что в связи с ростом заболеваемости и увеличившимся спросом на лекарства возникли серьезные проблемы с системой маркировки, в результате чего были нарушены права граждан на своевременное получение необходимых препаратов.

При этом участники мероприятия подчеркнули, что для решения проблемы доступности лекарств Министерство промышленности и торговли РФ на прошлой неделе предложило ряд норм, в частности, введение уведомительного порядка о маркировке лекарственных препаратов.

Члены рабочей группы обсудили, насколько достаточными являются меры, предложенные Министерством для решения сложившейся ситуации.

«По итогам заседания будут выработаны предложения о принятии законодательных решений в рамках действующих полномочий Правительства Российской Федерации, которые позволят решить вопрос с маркировкой лекарств», — заключила Татьяна Кусайко.

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