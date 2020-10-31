В Республике Крым благодаря вмешательству прокуратуры погашены долги по заработной плате перед работниками предприятия в размере более 2,3 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Судака Республики Крым провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Солнечный камень».

Как показала проверка, 99 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль текущего года. Размер задолженности составил более 2,3 млн рублей.

По результатам проверки прокурор в адрес руководителя предприятия внес представление об устранении нарушений закона и возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

По итогам рассмотрения возбужденного прокурором дела виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда полностью погашена.

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