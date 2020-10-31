Дмитрий Рогозин поздравил Руководителя ФМБА Веронику Скворцову с Юбилеем

Source: Russia Federal Space

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил Руководителя Федерального медико-биологического агентства России Веронику Скворцову с Юбилеем.

Уважаемая Вероника Игоревна!

По случаю Вашего Юбилея от имени всего коллектива ракетно-космической отрасли и от себя лично шлю Вам поздравления и наилучшие пожелания!

Хочется отметить, что Ваше решение посвятить себя медицине было исключительно правильным и дальновидным, ибо в Вашем лице отечественное здравоохранение получило современного ученого и эффективного руководителя.

Ваши профессионализм, знания, целеустремленность и лидерские качества особенно необходимы в наше тревожное время, когда страна столкнулась с новым эпидемиологическим вызовом, и мы со своей стороны готовы оказывать Вам поддержку.

Для Госкорпорации «Роскосмос» тема здоровья и медицинских исследований в космосе — один из приоритетов, поэтому, уверен, впереди у нас с Вами широкое поле для взаимодействия.

Доброго здоровья Вам и вашим близким, профессиональных успехов и семейного благополучия!

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»Д.О. Рогозин

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