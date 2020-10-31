Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Байтерек#Союз-5#Дмитрий Рогозин#ЦЭНКИ#Андрей Охлопков31.10.2020 13:30

Проект «Байтерек»: начало практической реализации

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин 31 октября 2020 года подписали в Москве протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек». Таким образом, были закрыты все имевшиеся ранее разногласия между сторонами, и проект «Байтерек» перешёл в стадию практической реализации.

В рамках процедуры был также подписан контракт на оказание услуг по созданию комплекса «Байтерек», который в свою очередь подписали генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Андрей Охлопков и генеральный директор АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие „Байтерек“» Куат Мустафинов.

Напомним, соглашение, подписанное 22 декабря 2004 года главами правительств России и Казахстана Михаилом Фрадковым и Даниалом Ахметовым, определяет основные условия сотрудничества сторон при создании и совместном использовании нового экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур в целях выполнения коммерческих космических программ и проектов, а также реализации национальных космических программ Республики Казахстан и Российской Федерации.

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