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#Роскосмос#Главное#Большая перемена#Артек01.11.2020 15:45

Госкорпорация «Роскосмос» на финале Большой перемены

С 31 октября по 4 ноября 2020 года проходит суперфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» на площадке Международного детского центра «Артек». Сегодня, 1 ноября, при участии первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко состоялась церемония открытия большого финала среди 1 200 конкурсантов. Все они станут участниками различных активностей (мастер-классов, тренингов, мотивационных сессий, акций и т.д.), которые организуют партнеры. Каждый получит доступ к информационно-образовательной среде, которая поможет ему формировать hard и soft компетенции по развитию себя и своего окружения.

В рамках мотивационной сессии «Профессия будущего: почему нужен именно ты?» перед участниками выступил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин. Он ответил на вопрос, какой путь надо пройти молодым ребятам, чтобы получить предложение о работе в Госкорпорации и его дочерних предприятиях, а также поделился секретами тайм-менеджмента.

В течение всего финала для посетителей будет функционировать стенд Госкорпорации «Роскосмос» с уникальными экспонатами, на котором будут проходить увлекательные викторины, различные интерактивные мероприятия, а 3 ноября 2020 года участники получат возможность познакомиться с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Михаилом Корниенко. Самые активные участники мероприятий получат памятные призы и сувениры от Госкорпорации.

Старт конкурса «Большая перемена» запустил 28 марта 2020 года первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В проекте приняли участие более миллиона школьников. Госкорпорация «Роскосмос» является системным партнером конкурса и провела в нем космический месяц.

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