Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#Музей космонавтики01.11.2020 09:00

Онлайн-празднование 20-летия пилотируемой МКС

В понедельник, 2 ноября 2020 года, в 17:00 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» совместно с московским Музеем космонавтики и Федерацией космонавтики России организует встречу в дистанционном формате, посвящённую 20-летию первой экспедиции на Международную космическую станцию.

О первой экспедиции на МКС и важности международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики расскажет участник первой пилотируемой миссии на станцию, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв. В студии, организованной на базе Музея космонавтики Москвы, также будут присутствовать заместитель директора Департамента пилотируемых космических программ Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Данеев, заместитель главного редактора журнала «Русский Космос» Игорь Маринин и директор Музея космонавтики Наталья Артюхина

В рамках встречи запланировано видеообращение генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и видеоприветствие экипажа МКС-64 — космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кейт Рубинс. Представители зарубежных космических агентств-участников программы МКС NASA, ESA, JAXA также присоединятся к встрече в онлайн-режиме. Кроме этого, будет прямое включение школьников и студентов из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодарского края и Московской области.

Присоединиться к прямой трансляции можно будет на страницах Госкорпорации «Роскосмос» ВКонтакте и Музея космонавтики, на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube и на видеоканале Музея.

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