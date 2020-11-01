Павел Сорокин: «Суммарный эффект от цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более чем 700 млрд руб. в год»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 30 октября. – Под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина состоялось совещание Рабочей группы по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли России. В совещании также приняли участие представители отраслевых нефтегазовых и энергетических компаний, ФГБУ “РЭА” Минэнерго России, Минпромторга России, Минцифры России и аналитики.

Участники мероприятия рассмотрели приоритетные проекты отрасли в сфере искусственного интеллекта, возможные меры государственной поддержки проектов, имеющих ключевое значение для экономики страны. Также был проведен анализ уже выполненной работы и намечены дальнейшие цели в части цифровизации нефтегазовой промышленности. В том числе, было решено разработать Атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и «дорожную карту» по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в Правительство РФ в 1 кв. 2021 г. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов.

На текущий момент уже имеется более 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, отметил Павел Сорокин в ходе заседания.

«Необходима систематизация инструментов. Поэтому нужно выбрать до 10 наиболее приоритетных направлений в сфере роботизации, определить по ним ожидаемый от компаний спрос и сформировать запрос для промышленности. ТЭК является крупнейшем сектором российской экономики России. Цифровая трансформация сформирует заказ для всей промышленности и принесет значительный мультипликативный эффект для всей экономики. Суммарный эффект от цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более чем 700 млрд руб. в год – это снижение затрат на разведку и добычу на 10-15%, сроков вводов объектов – на 40%», – сказал замглавы Минэнерго России.

Также в рамках визита Павел Сорокин посетил цифровое пространство «Цифергауз» ПАО «Газпром нефть».

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