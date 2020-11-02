Более 1,4 тысячи абонентов «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» заменили устаревшие горелки на современное надежное оборудование

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 ноября 2020, 13:55

С начала года специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» заменили 1406 устройств газогорелочной отопительной печи (УГОП) на отопительное газовое оборудование полной заводской готовности.

В текущем году 3808 потребителей демонтировали шибер из конструкции отопительных бытовых печей с установленным УГОП.

Всего в Ростовской области 57 157 потребителей используют УГОП, 3669 из которых в настоящее время отключены.

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» регулярно проводят техническое обслуживание данного оборудования, рекомендуют заменить на более надежное заводское. Абонентам, решившим заменить УГОП на современное газовое оборудование, компанией предоставляется рассрочка платежа на монтажные работы сроком до 3 месяцев.

«Данные технические мероприятия необходимы для исключения риска возникновения угрозы жизни и здоровья потребителей природного газа. УГОП — это газовое оборудование, у которого в основном конструкцией не предусмотрена автоматика безопасности, прекращающая подачу газа при пропадании тяги, и УГОП неэффективно использует газовое топливо», — рассказал Алексей Исаев первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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