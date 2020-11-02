Встреча с финалистами конкурса «Большая перемена»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Приветствую Артек, приветствую финалистов конкурса! Приветствую более миллиона школьников со всей России, которые приняли участие в замечательном конкурсе «Большая перемена».

Конечно, это название образное. В нём и ваша жизнь, школа, время дружбы, новых знаний и открытий. И конечно, оно отражает те грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире.

А чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и молодом человеке, заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, её успехи и достижения.

Вот почему так важно, что «Большая перемена» предоставила вам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства, самим выбрать творческое задание, рассказать о своих проектах и идеях по самому широкому спектру направлений. А это искусство, журналистика, экология, наука и технологии, волонтёрство, история, туризм, развитие наших городов, ваших родных мест.

Благодаря индивидуальному подходу, вниманию к каждому участнику конкурс открыл новые звёзды, даже целые созвездия юных талантов, которые не только сумели в полный голос заявить о себе, добиться успеха, осуществить свои мечты, но и стали примером для сверстников, доказали, что всё в ваших, молодых руках, и всё зависит только от вашей воли и настойчивости. И мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах.

В этой связи хотел бы сказать, что победители конкурса – вы знаете об этом, конечно, – ученики 10–11 классов, получат 1 миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы нашей страны. Ученики средних классов получат по 200 тысяч рублей. А финалисты в следующем году обязательно получат путёвки в «Артек».

Кстати, не будут забыты и ваши преподаватели, и ваши школы. Тоже вы об этом должны знать наверняка.

Уверен, что каждый из вас обрёл новый опыт, знания и навыки, потому что «Большая перемена» стала не просто конкурсом, а настоящим пространством для вашего развития.

Вам удалось побывать на экскурсиях в лучших российских университетах и музеях. Некоторые из вас отправились на Байкал, Камчатку, посетили атомный ледокол и даже смогли – правда, виртуально, но все-таки слетать в космос, увидеть МКС.

В режиме онлайн вы участвовали в программах и сменах федеральных детских центров, встречались с учёными, руководителями крупнейших российских компаний, артистами и олимпийскими чемпионами, журналистами и волонтёрами.

Именно добровольческие проекты, инициативы стали одним из важнейших направлений конкурса. И это правильно, абсолютно верно. Потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу.

Практически ежедневно вместе с «Большой переменой» вы помогали нашим согражданам, в том числе, в ходе всероссийской акции «МыВместе». Поздравляли ветеранов, благоустраивали свои дворы. Вместе с родителями передавали в приюты корм для животных, создавали экологические и туристические маршруты.

Но главное, благодаря «Большой перемене» у сотен тысяч школьников, у наших молодых граждан России появилась ещё одна площадка для самореализации, независимо от места жительства и возможностей родителей. И чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперёд нашей страны.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог в проведении этого значимого образовательного, просветительского, добровольческого проекта. Наши федеральные детские центры – «Сириус», «Артек», «Орлёнок», «Океан», а также ведущие вузы и отечественные компании. Всех хочу поблагодарить, кто помогал в этом деле.

Особые слова признательности, конечно, в адрес ваших педагогов.

По условиям конкурса вы могли пригласить к участию своего любимого учителя, классного руководителя, преподавателя школы искусств или тренера. Из-за пандемии они не смогли очно присутствовать на полуфиналах, но постоянно были с вами рядом онлайн, поддерживали, помогали вам. Спасибо вашим наставникам, с которыми вы начали путь к большому успеху. Спасибо за бесценный труд всем педагогам нашей страны!

Знаю, что финал, как и весь конкурс, проходит в дружелюбной, товарищеской атмосфере. Это абсолютно закономерно, ведь «Большая перемена» уже стала командой единомышленников, настоящим движением активных, деятельных ребят, школьников, которые берут ответственность за будущее.

Здесь, в «Артеке», вы представляете свои регионы, города, населённые пункты, свои родные места, свои школы. Уже сегодня за вас борются и работодатели, и лучшие вузы страны. За вас болеют ваши одноклассники и педагоги. Искренне переживают самые близкие люди – ваши родители, дедушки и бабушки.

Каждый из вас, без исключения, талантлив. Вы все победители. И главная ваша победа заключается в том, что вы смогли побороть сомнения, сделали важный шаг навстречу своей мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воли, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию.

И вновь повторю: ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России.

Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель. И убеждён, она объединяет всех граждан нашей страны.

Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу.

Дорогие друзья! Успехов вам! Удачи в финале!

Продолжение следует.

MIL OSI