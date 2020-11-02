В. Матвиенко предложила обсудить возможность проведения российско-китайского форума регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в шестом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей КНР.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в шестом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Перед заседанием состоялась церемония открытия, на которой выступили Сопредседатели Комиссии с китайской и российской сторон — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Мы высоко ценим уровень парламентского взаимодействия между Россией и Китаем, которое стало важной частью всеобъемлющего сотрудничества между нашими странами, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания», — заявила Валентина Матвиенко. «Россия и Китай первыми в мире установили отношения нового типа на принципах отказа от конфронтации, направленной против третьих стран. В их основе лежат диалог и партнерство, незыблемые принципы уважения суверенитета, взаимного доверия, добрососедства, учета интересов друг друга».

Россия и Китай первыми в мире установили отношения нового типа на принципах отказа от конфронтации, направленной против третьих стран

Глава Совета Федерации подчеркнула, что лидеры наших стран очень много сделали для этого. «Налажен насыщенный, интенсивный политический диалог, который определяет общий климат российско-китайских отношений по всем направлениям».

По словам Валентины Матвиенко, высокой динамикой характеризуется развитие межрегионального взаимодействия. «Соглашениями о сотрудничестве связаны почти четыре сотни партнёрских пар на уровне регионов и муниципалитетов. При этом актуальная задача — тщательный анализ хода выполнения имеющихся договорённостей».

VI заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей КНР

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Ильяс Умаханов

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Баир Жамсуев

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Инна Святенко

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Владимир Джабаров

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Алексей Майоров

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VI заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей КНР

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VI заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей КНР

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VI заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей КНР

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В прошлом году успешно завершились перекрестные Годы российско-китайского межрегионального сотрудничества. В связи с этим глава СФ предложила поставить на регулярную основу наиболее успешные мероприятия с точки зрения практической отдачи. «Совет Федерации как палата регионов российского парламента настроен на всестороннее содействие развитию в этой области. Предлагаю обсудить возможность проведения российско-китайского форума регионов, на площадке которого можно будет обсудить актуальные вопросы межрегионального сотрудничества».

Валентина Матвиенко отметила, что в этом году ключевым фактором, определяющим развитие ситуации в мире, стала пандемия коронавируса. «Наши страны своевременно протянули друг другу руку помощи. Были направлены гуманитарные грузы, командированы медицинские специалисты, эффективно координировались действия по пропускному режиму на совместной границе. Обмен знаниями в этой сфере будет полезен не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества».

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что эта тема становится одной из основных в глобальной повестке. Она поддержала инициативу китайской стороны на недавнем парламентском форуме БРИКС ‑ о необходимости укрепления международной законодательной основы по противодействию вызовам в сфере здравоохранения и оказания поддержки ВОЗ в борьбе с пандемией.

Нынешний кризис мог бы сплотить членов мирового сообщества и стать стимулом для проведения более ответственной политики, убеждена глава верхней палаты российского парламента. «Однако мы столкнулись с противоположной тенденцией. В мире сейчас очень тревожно. Отмечу, что наша страна прилагает все усилия для того, чтобы вернуть мир к позитивной повестке».

Валентина Матвиенко считает, что механизмы регулирования международных процессов сегодня нуждаются в обновлении и переосмыслении. «Они должны способствовать демократизации международных отношений, укреплению взаимного доверия и уважения. И добиться этого можно только через приоритет коллективных интересов, через укрепление механизмов многосторонней дипломатии и повышение авторитета Организации Объединённых Наций и её системообразующей роли в мировой политике».

Глава верхней палаты российского парламента напомнила, что Совет Федерации выступил инициатором проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, с участием глав государств, лидеров мировых религий и парламентариев. «Предложение было поддержано МПС, Генеральной Ассамблеей ООН. Мы ориентируемся на проведение конференции в мае 2022 года и рассчитываем на деятельное участие в ней наших китайских коллег и друзей».

Валентина Матвиенко уверена, что контакты между законодателями обогащают российско-китайское партнёрство, открывают широкие возможности для определения новых перспективных направлений сотрудничества. «Мы поддерживаем взаимодействие в рамках многосторонних парламентских площадок, важное место среди которых занимают Межпарламентский союз и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум. Укрепляем парламентский диалог в рамках ШОС и БРИКС».

Глава Совета Федерации полагает, что парламентарии наших стран могут оказать весомую поддержку и развитию «женской повестки». «Тем более что эта тема актуальна для Китая, особенно в свете инициатив, озвученных Председателем КНР Си Цзиньпином в ходе 25-летия Четвёртой Всемирной конференции по положению женщин».

Валентина Матвиенко напомнила, что в этом году отмечается 75-летие Победы во Второй мировой войне и создания Организации Объединённых наций. «Наши страны приняли тяжёлый удар фашизма и милитаризма. Победа далась ценой огромных человеческих потерь. Мы придерживаемся схожих взглядов на причины, ход и итоги Второй мировой войны, единым фронтом выступаем против попыток фальсифицировать историю, героизировать военных преступников и их пособников».

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что реализации высокой цели сохранения памяти о Великой Победы будет способствовать инициатива Президента России о создании крупнейшего и самого полного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.

Валентина Матвиенко предложила парламентариям принять участие в обсуждении этой темы, включить её в повестку двухсторонних межпарламентских форматов. «Считаем важным и далее поддерживать самые тесные контакты с китайской стороной по широкому спектру глобальных и региональных проблем. Совместно продвигать объединительную повестку дня на ведущих многосторонних площадках. Необходимо общими усилиями содействовать формированию более справедливого и рационального полицентричного миропорядка».

Двусторонние российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне, подчеркнул Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Поддержка контактов на всех уровнях – залог развития двусторонних связей, уверен он. Он отметил роль Межпарламентской комиссии в реализации решений глав России и Китая для оптимизации правового сотрудничества.

Ли Чжаньшу считает, что Россия и Китай также должны защищать главенствующую роль ООН в международных вопросах, сообща выступать единым голосом в защиту глобальной и региональной стабильности.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей особо подчеркнул, что Китай благодарен России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из‑за COVID-19. «Китай и Россия активно продвигают международное противоэпидемиологическое сотрудничество, в том числе по разработке лекарств и вакцин против коронавируса», — заявил он.

Ли Чжаньшу считает, что совместная борьба с пандемией в духе солидарности и взаимовыручки продемонстрировала высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, подчеркнул он.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что формат двусторонней Межпарламентской комиссии доказал свою востребованность и является важной составляющей российско-китайского всеобъемлющего партнерства. «Нам много предстоит сделать для того, чтобы законодательно обеспечить принятые лидерами наших стран решения», — подчеркнул спикер Государственной Думы.

В мероприятии со стороны верхней палаты российского парламента участвовали заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев. ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

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