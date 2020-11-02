Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят пакет законов, направленных на реализацию изменений в Конституцию РФ.

В Совете Федерации состоится 491-е заседание.

Сенаторам предстоит рассмотреть пакет внесенных Президентом России законов, направленных на реализацию изменений в Конституцию РФ.

Речь идет об изменениях в законы о Правительстве, о Конституционном Суде, об Уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ, о безопасности.

В рамках «правительственного часа» Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев расскажет о ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Сенаторам также предстоит одобрить ратификацию ряда международных соглашений с Туркменистаном, Индонезией, Эквадором, а также ратификацию Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза и ратификацию Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

В повестке заседания – инициированные сенаторами РФ Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Анатолием Артамоновым, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Еленой Перминовой, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Сергеем Рябухиным, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Мухарбием Ульбашевым УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики изменения в статьи Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году». Речь идет о расширении механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований.

Сенаторы обсудят законодательную инициативу Государственного Совета Республики Татарстан о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в статью ФЗ «Об общих принципах законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Также предстоит рассмотреть инициированный сенатором Ольгой Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым и депутатами ГД закон о внесении изменения в статью Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения порядка проведения ежегодного очередного общего собрания.

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