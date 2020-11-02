В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступного сообщества за хищение денежных средств граждан на сумму более 330 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 членов организованного преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, в период с 2018 г. по 2019 г. злоумышленники предлагали гражданам, желающим приобрести квартиры в строящихся домах г. Ставрополя, квартиры по цене ниже установленной застройщиком. После получения денежных средств взятые обязательства они не выполняли.

В результате у 137 жителей Ставропольского края было похищено более 330 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI