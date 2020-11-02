В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 10 млн рублей у предприятия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера коммерческой организации. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина, работая бухгалтером в фирме по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, систематически незаконно завышала себе зарплату. Таким способом с января 2015 года по август 2019 года она присвоила более 10,1 млн рублей предприятия. Нарушение при начислении зарплаты летом 2019 года выявил новый главный бухгалтер.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

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