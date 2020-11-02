Газификация потребителей в 30 районах Башкортостана запланирована на 2021–2025 годы

Source: Gazprom in Russian
Релиз
2 ноября 2020, 10:00
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 13,473 млрд руб. — это в 5,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы, газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) «Русский Юрмаш», проведет модернизацию и реконструкцию 12 ГРС. В результате будут созданы условия для подачи газа потребителям в 30 районах. В том числе — в перспективный микрорайон Радужный в Стерлитамаке и на территорию Зауфимья в пригороде Уфы.
Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений, котельных и предприятий.
«Газпром» и Республика Башкортостан ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 92,9%, в том числе в городах — 98%, в сельской местности — 85%.
В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.
Газификация Республики Башкортостан
уровень газификации Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Башкортостан в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Республикой Башкортостан подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.
В настоящее время на территории региона действуют 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Ведется строительство АГНКС в Нефтекамске.
В рамках программы «Газпром — детям» в Башкортостане построены многофункциональные спортивные площадки, крытый каток и детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Уфе. При поддержке компании в Уфе создан мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».
Управление информации ПАО «Газпром»
Последние новости по теме