Газификация потребителей в 30 районах Башкортостана запланирована на 2021–2025 годы

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 ноября 2020, 10:00

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 13,473 млрд руб. — это в 5,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы, газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) «Русский Юрмаш», проведет модернизацию и реконструкцию 12 ГРС. В результате будут созданы условия для подачи газа потребителям в 30 районах. В том числе — в перспективный микрорайон Радужный в Стерлитамаке и на территорию Зауфимья в пригороде Уфы.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений, котельных и предприятий.

«Газпром» и Республика Башкортостан ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 92,9%, в том числе в городах — 98%, в сельской местности — 85%.

В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.

Газификация Республики Башкортостан

уровень газификации Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Башкортостан в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Республикой Башкортостан подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

В настоящее время на территории региона действуют 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Ведется строительство АГНКС в Нефтекамске.

В рамках программы «Газпром — детям» в Башкортостане построены многофункциональные спортивные площадки, крытый каток и детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Уфе. При поддержке компании в Уфе создан мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

Управление информации ПАО «Газпром»

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