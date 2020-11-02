Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Первый канал#Вызов02.11.2020 15:45

Главную роль в фильме, который снимут на МКС, сыграет женщина

Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина. Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ.

Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года. В ближайшее время Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и ее дублер.

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