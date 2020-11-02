За десять месяцев 2020 года в Кировской области зафиксировано 15 случаев повреждения газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 ноября 2020, 13:00

С начала 2020 года, по данным АО «Газпром газораспределение Киров», в регионе было зарегистрировано 15 случаев повреждения газопроводов. Девять из них произошли в результате проведения несанкционированных земляных работ, пять — по причине наезда автотранспорта, один — в результате падения дерева. Двенадцать из пятнадцати случаев произошли в городе Кирове.

По статистике, проведение несанкционированных земляных работ — как юридическими, так и физическими лицами — частая причина повреждения газопровода.

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, поэтому все земляные работы проводятся только при наличии соответствующего согласования с АО «Газпром газораспределение Киров» и разрешения, полученного от территориального управления администрации города Кирова. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований правил охраны газораспределительных сетей, а также их функционирования, привлекаются к административной ответственности и возмещению убытков, причиненных собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации.

Справка

Охранная зона газопровода — это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газовой системы в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации. Охранная зона ограничена условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Охранные зоны газопроводов предусмотрены для защиты газопроводов от повреждений и предотвращения несчастных случаев. На территории охранных зон разрешены сельскохозяйственные работы, но запрещено строительство. Земляные работы в охранных зонах разрешены только по согласованию с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.

Последние новости по теме

MIL OSI