Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС02.11.2020 09:10

Космонавты Роскосмоса о Международной космической станции

Сегодня, 2 ноября 2020 года, исполняется ровно двадцать лет, как экипаж первой длительной экспедиции ступил на борт Международной космической станции. Уникальный орбитальный «дом», как называют МКС сами участники космических полетов, открыл двери своим первым «жителям» — российским космонавтам Юрию Гидзенко, Сергею Крикалеву и американцу Уильяму Шепарду. Это событие ознаменовало начало непрерывной эксплуатации МКС в пилотируемом режиме, а вместе с тем открыло новую страницу в истории международного сотрудничества, долгосрочного партнерства и мирного соседства стран на орбите Земли.

За двадцать лет из иллюминаторов станции нашу планету увидели 241 профессиональный покоритель космоса и 7 туристов. И каждый из них, работая на МКС, внес личный вклад в устройство и развитие пилотируемой орбитальной станции, в ее исследовательскую жизнь и космический быт. И, конечно, у всех обитателей станции есть свое собственное отношение к этому уникальному месту, где романтика и риск, рутинная работа и научные открытия сопровождают космонавтов и астронавтов на протяжении полугодовой экспедиции.

Сейчас на Международной космической станции живет и работает экипаж МКС-64 в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Командиру МКС Сергею Рыжикову «космический дом» хорошо знаком еще по первому полету, а его «стены» помогают быстро адаптироваться к условиям невесомости. Бортинженер станции Сергей Кудь-Сверчков — новый житель МКС. На орбите вместе с коллегами он находится всего три недели. Ценно узнать, что думают о станции космонавты, принявшие эстафету непрерывного нахождения человека на МКС, начатую ровно 20 лет назад.

Сергей Рыжиков: «Для меня МКС — это часть „второго неба“, это вершина, при восхождении на которую, приходится потрудиться, больше познать себя и окружающий мир! Находясь на станции, испытываешь восторг от состояния невесомости, невообразимой красоты и совершенства сотворенного мира! И, конечно, МКС — это символ надежды на то, что в итоге все будет хорошо, главное в это верить!»

Сергей Кудь-Сверчков: «МКС — это большой, очень сложный и дорогой космический корабль, но отношусь я к нему, как к дому, в котором мы живем, о котором заботимся во время нашей экспедиции. Благодаря этому огромному проекту, в котором участвуют тысячи людей из многих стран, у меня есть друзья и знакомые в разных частях света. Станция — это форпост на пути освоения дальнего космоса. Когда-нибудь настанет день, когда мы отправимся в длительную экспедицию за пределы околоземной орбиты, в чем нам поможет опыт, полученный на МКС».

Андрей Борисенко побывал на МКС дважды, воплотив в жизнь детскую мечту впервые в 2011 году, а затем спустя еще пять лет. «МКС — это наш космический дом. Здесь есть и космический офис, где мы работаем, и гараж, куда мы прибываем на транспортном средстве по аналогии с Землей. Станцию можно сравнить с загородным домом, в котором интересно работать, приятно отдыхать, заниматься спортом и даже иметь подсобное хозяйство, где возможно что-то вырастить, чем я, в том числе, и занимался в своих космических экспедициях. Это место, предназначенное для продолжительной жизни на нем космонавтов, которые добираются до вершины своей профессии».

Для участника трех экспедиций на МКС Александра Скворцова воспоминания о станции очень яркие и теплые — из крайнего полета космонавт вернулся в начале 2020 года. «Для меня МКС — проект, который смог объединить большое количество стран с разными политическими и религиозными взглядами, но заинтересованных в освоении космического пространства, как в техническом, так и научном направлениях. Спасибо всем, кто участвует в этом проекте. Моя мечта осуществилась — я работал в космосе на МКС»!

Александр Скворцов во время своей третьей экспедиции на МКС вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым гостеприимно встречали на борту космического «коллегу» и нового жителя станции антропоморфного робота Skybot F-850.

Алексей Овчинин: «Для меня МКС — это рабочий кабинет с удивительными видами из окна на нашу планету. Не многие могут этим похвастаться. Также это второй дом, в котором мы проводим от полугода и больше. В этой огромной металлической конструкции, летающей на высоте 400 км. со скоростью около 8 м/с вокруг Земли, находится большое количество механизмов, систем и оборудования, с которыми мы работаем. Жизнь на станции интересная и захватывающая. Возвращаясь на Землю, всегда мечтаешь вернуться на МКС снова».

Сергей Прокопьев: «МКС для меня — это высочайшее достижение конструкторской мысли, олицетворение успешного международного сотрудничества огромного количества стран в области мирного освоения космического пространства. Это мост в будущее, позволяющий нам строить планы развития космонавтики, опираясь на реальный опыт длительных космических полетов».

Продолжительность первого космического полета Сергея Прокопьева составила 196 дней. При этом космонавту во время экспедиции удалось дважды оценить грандиозность МКС снаружи, работая на ее внешней поверхности во время выходов в открытый космос.

Олег Артемьев: «МКС для меня — это окно в будущее для всех землян, шанс на спасение человечества и мой второй дом».

Олег Германович за две «орбитальные командировки» провел суммарно на станции ровно год. Оттуда он вел увлекательный блог о жизни обитателей МКС, о научных экспериментах в невесомости, делился видами земных объектов с высоты 400 километров. Сотни тысяч подписчиков космонавта следили за его выходами в открытый космос, учились готовить завтрак в невесомости, поддерживали с Земли дух спортивной состязательности экипажа во время теннисного и футбольного турниров на борту станции.

Александр Мисуркин: «Для меня МКС — это восьмое чудо света, и я очень счастлив, что имею возможность быть сопричастным к работе в этом проекте».

Вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым в феврале 2018 года Александр Мисуркин совершил рекордный по продолжительности выход в открытый космос — 8 ч.13 мин. А 1 января того же года космонавт вместе с коллегами по экипажу положил начало эре командного космического спорта, организовав на борту товарищеский турнир по бадминтону.

Антон Шкаплеров: «Для меня МКС — это внеземной дом и самая интересная работа в едином целом! Уже три дня рождения я отпраздновал на станции. Надеюсь на продолжение…»

Добавим, что Антон Николаевич трижды встречал Новый год на орбите, а его интересная работа не прерывается и на Земле. Космонавт, продолжая готовиться к новому полету, проводит увлекательные прямые эфиры в социальных сетях, где рассказывает подписчикам о жизни на МКС, приоткрывает космические секреты, расширяет кругозор и поднимает настроение.

Командир пилотируемого корабля «Союз МС-17», бортинженер МКС-63 Анатолий Иванишин вернулся из «орбитального дома» 10 дней назад, но еще продолжает испытывать на себе последствия длительного в нем пребывания, проходя курс реабилитации и участвуя в послеполетных экспериментах вместе с коллегой по экипажу Иваном Вагнером.

Анатолий Иванишин: «Все мои коллеги, побывавшие на МКС, могут с уверенностью назвать станцию своим вторым домом. Это большое достижение, которое продолжает традиции международного сотрудничества в космосе, начатые такими проектами как „Союз-Аполлон“, „Мир-Шаттл“. И вот уже на протяжении двадцати лет мы видим успешный опыт совместной работы большого количества космических агентств, который может быть использован в дальнейшем освоении космоса».

Иван Вагнер: «МКС — уникальная научная космическая лаборатория. Несмотря на многие политические потрясения, которые происходят в мире, совместная работа разных стран в космосе продолжается, и она достаточно продуктивна. 20 лет — это сейчас рекорд для космической станции».

Именно благодаря космическим «жителям» на станции совершаются яркие дебюты, зарождаются и сохраняются добрые традиции, ставятся новые рекорды. Постоянная и плодотворная жизнь космонавтов и астронавтов на МКС, поддержание ими работоспособности систем на борту и на внешних поверхностях модулей, делает Международную космическую станцию «долгожителем» среди остальных орбитальных проектов.

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