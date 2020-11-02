Международные соревнования по тхэквондо проходят в онлайн-формате

Source: Russia Ministry of Sport

Цифровые технологии позволяют проводить международные спортивные соревнования, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

В октябре в онлайн-формате впервые был проведен Кубок мира по тхэквондо (МФТ). В турнире, организованном Международной федерацией тхэквондо, приняли участие более 900 спортсменов из 26 стран, в том числе 12 россиян. Технологической основой для проведения соревнований организаторами была выбрана международная специализированная онлайн-площадка, позволяющая собирать и хранить результаты соревнований, осуществлять судейство, оформлять протоколы и формировать сводную статистику (sportdata.org).

Соревнования проводились по спортивной дисциплине «Туль» (демонстрация технических комплексов тхэквондо без контакта с противником), что позволяло осуществлять судейство дистанционно, в режиме онлайн, и не требовало специальной аккредитации спортивных объектов, на которых спортсмены показывают свои навыки. Ключевым требованием являлась видеозапись выступления в ракурсах, соответствующих позициям спортивных судей на традиционных соревнованиях.

Российские спортсмены показали на Кубке мира высокие результаты. Представители Москвы Андрес Гомес и Александр Рудзик заняли первые места, Александр Леонов и Варвара Чистова – вторые, а Анна Курганская из Воронежской области – третье.

5 ноября в аналогичном онлайн-формате стартует Чемпионат мира в смежном виде спорта – пхумсе тхэквондо (ВТФ).

Президент Федерации тхэквондо (МФТ) России Лазарос Цилфидис заявил: «Дистанционный формат проведения появился из-за невозможности провести Кубок мира в обычном режиме из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации. Однако теперь, когда мы убедились в работоспособности такого формата соревнований, появилось много желающих продолжать его развитие».

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский отметил: «Нынешние ограничения способствуют ускоренной цифровизации в спорте. Ещё недавно было сложно представить онлайн-формат соревнований в неинтеллектуальных видах, сегодня это становится всё более распространённой практикой. Важно своевременно закрепить принципы подобных турниров в правовом поле».

Пресс-служба Минспорта России

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