Минспорт России и РФС подписали Соглашение о развитии футбола с Магаданской областью

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз, Правительство Магаданской области и Федерация футбола региона подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола. В церемонии подписания приняли участие президент РФС Александр Дюков и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Документ станет основой для системного взаимодействия сторон, направленного на увеличение количества людей, регулярно занимающихся футболом в Магаданской области. В регионе будут открыты мужские и женские отделения по футболу, подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи (в том числе первые для Магаданской области судьи первой категории), а также организованы школьные соревнования по мини-футболу.

В Магаданской области планируется регулярное проведение футбольных фестивалей для детей дошкольного возраста, общее увеличение количества турниров и создание детско-юношеских команд для участия в соревнованиях. К 2024 году в регионе будет построено восемь мини-футбольных площадок с искусственным покрытием и три универсальных спортивных зала.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин:

«Совместными усилиями с Российским футбольным союзом, Правительством Магаданской области и региональной Федерацией футбола мы будем создавать возможности для занятий футболом как для жителей Магадана, так и муниципальных районов.

Соглашение с Магаданской областью даст дополнительный импульс развитию женского футбола, системе соревнований и фестивалей для юношей и детей дошкольного возраста, а также созданию спортивной инфраструктуры. К 2024 году планируется строительство более 10 объектов для занятий мини-футболом и запуск Школьной мини-футбольной лиги. Реализация этих и других мероприятий будет способствовать популяризации здорового образа жизни в Магаданской области и повышению массовости занятий футболом. Уверен, что наша совместная работа с Правительством региона и РФС позволит достичь поставленных целей».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков:

«Магаданская область – регион с богатой футбольной историей: первый областной чемпионат состоялся еще в 1954 году. В регионе более трёх тысяч человек регулярно занимаются футболом, и мы уверены, что это количество будет продолжать расти. Совместными усилиями с Министерством спорта и администрацией региона РФС начнёт развитие женского футбола в области. Для этого в регионе будут созданы первые отделения по футболу для девочек. Также мы планируем построить новые мини-футбольные поля, повышать квалификацию тренеров и судей, организовывать соревнования и фестивали – в первую очередь, для подрастающего поколения. Общеобразовательные и спортивные школы станут частью региональной футбольной экосистемы под эгидой Федерации футбола. Это повысит массовость занятий футболом в Магаданской области, будет способствовать укреплению здоровья жителей региона и поиску новых талантов для всех разновидностей футбола».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов:

«Я вижу потребность в развитии футбола в Магаданской области. Этот вид спорта популярен у нас. Самое главное – у юных магаданцев есть желание играть в футбол: причём не просто играть, а тренироваться под руководством квалифицированных специалистов. Возможно, кто-то из них в будущем станет спортивной звездой крупной величины.

Подписанное сегодня четырёхстороннее Соглашение накладывает на нас серьёзные обязательства и имеет для региона принципиально важное значение, так как касается многих аспектов развития футбола в Магаданской области. Речь идёт о популяризации этого вида спорта среди всех возрастных категорий населения, строительстве новых инфраструктурных объектов, подготовке профессионального спортивного резерва и переподготовке тренерско-преподавательского состава. Для нас это принципиально важно не только в рамках общенациональной стратегии развития футбола в России, но и в целом в вопросе формирования здорового образа жизни северян.

Методика и опыт, которые внедряют Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз, для нас очень полезны и нужны. Мы рады, что одними из первых включаемся в эту работу».

Президент Федерации футбола Магаданской области Сергей Пашков:

«Подписанное Соглашение – начало нового этапа развития футбола в Магаданской области. Оно поможет вырастить и обучить новые профессиональные кадры – тренеров и судей. Надеюсь, что комплекс мер, предусмотренных договором, позволит в ближайшей перспективе увидеть талантливых ребят, а позднее и девочек из Магаданской области в сильнейших профессиональных клубах страны, юношеских и юниорских сборных России. Уверен, что сотрудничество с Министерством спорта, РФС и Правительством региона в новом формате поможет раскрыть футбольный потенциал нашего региона».

Соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола уже заключены Минспортом России и РФС с Москвой, Республикой Мордовия, Республикой Татарстан, Пермским краем, Ямало-Ненецким автономным округом, Ненецким автономным округом, Астраханской, Калининградской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областями.

Пресс-служба Минспорта России

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