Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#НПО Лавочкина#OneWeb02.11.2020 21:10

На Восточном продолжается подготовка к запуску спутников OneWeb

На космодроме Восточный продолжается интенсивная подготовка к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов OneWeb. Сегодня, 2 ноября 2020 года, в аэропорт Игнатьево г. Благовещенск прибыл специальный борт с наземно-вспомогательным оборудованием и два диспенсера иностранного заказчика под аппараты.

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняли груз, обеспечили сопровождение работ по выгрузке, установке на транспортные средства и транспортировании оборудования до технического комплекса космодрома Восточный, а также выгрузку на складе блоков.

Следующая операция запланирована на 3 ноября — это извлечение оборудования из контейнеров и размещение его на рабочих местах. Диспенсер является составной частью космической головной части — это переходное звено между разгонным блоком и космическими аппаратами.

В настоящее время специалисты Космического центра «Восточный» на техническом комплексе ведут работы по подготовке технологического оборудования для заправки разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов идут электрические испытания разгонного блока.

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