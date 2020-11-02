Source: Russia – Council of the Federation

Совещание в профильном Комитете СФ было организовано во исполнение Постановления Совета Федерации по итогам «правительственного часа».

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев провел совещание на тему «Нормативно-правовое регулирование вопросов наземного обслуживания летательных аппаратов МЧС России на территории субъекта Российской Федерации при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

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Мероприятие было организовано во исполнение Постановления Совета Федерации от 26 июня 2019 года, принятого по итогам «правительственного часа» с участием Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Маргарита Павлова

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Как отметил Виктор Бондарев, в настоящее время сложилась неравновесная ситуация с оплатой наземного обслуживания летательных аппаратов МЧС России на территории субъектов Российской Федерации при выполнении государственных задач. «Минобороны России, ФСБ России, ФТС России, Росгвардия, ФСО России освобождены от взимания сборов по широкому перечню предоставляемых аэропортами услуг, в то время как воздушные суда МЧС России освобождены от платы только за взлет-посадку, обеспечение авиационной безопасности, стоянку, предоставление аэровокзального комплекса».

Виктор Бондарев

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Маргарита Павлова

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Виктор Бондарев

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Маргарита Павлова

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Практика взимания аэронавигационных, аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов МЧС России, привлекаемых для тушения пожаров или проведения иных мероприятий реагирования, должна быть адекватной сборам за обеспечение летательных аппаратов других государственных структур. Расходование средств федерального бюджета, производимых из‑за недостаточности правового регулирования правоотношений субъектов при выполнении государственных задач недопустимо», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Кроме того, считает сенатор, необходимо окончательное решение вопросов совместного базирования воздушных судов МЧС России на аэродромах регионов.

С докладами и содокладами по обсуждаемой теме выступили заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко, заместитель руководителя федерального агентство воздушного транспорта Дмитрий Ядров, командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов.

Члены Комитета СФ по обороне и безопасности выработали проект решения, в котором, в частности, предложено устранить правовую лакуну в части урегулирования вопроса взимания аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов МЧС России.

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