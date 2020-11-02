Н. Журавлев: Доступ для кредитных организаций к публичным ресурсам должен быть обеспечен исключительно на основании кредитного рейтинга

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором внесенного законопроекта.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области стал соавтором проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования отбора кредитных организаций на основании кредитного рейтинга для целей инвестирования и размещения денежных средств».

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Среди авторов документа – сенатор Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики депутаты Государственной Думы.

«Цель внесенного законопроекта — обеспечение для кредитных организаций доступа к публичным ресурсам исключительно на основании имеющегося у него кредитного рейтинга», — сказал Николай Журавлев.

Цель внесенного законопроекта — обеспечение для кредитных организаций доступа к публичным ресурсам исключительно на основании имеющегося у него кредитного рейтинга

Николай Журавлев отметил, что анализ особенностей действующего законодательства об отборе банков при доступе к публичным ресурсам либо ресурсам, утрата которых может вызвать негативные социальные последствия, выявил следующие обстоятельства: весь объем требований, который сегодня предъявляется кредитным организациям в рамках указанных правоотношений, можно разделить на несколько групп.

Одна из них — это положения, свидетельствующие, или, по мнению законодателя, способные свидетельствовать о финансовой надежности банка. К ним, как правило, относятся требования к размеру собственных средств кредитных организаций, к участию в системе страхования вкладов, к отсутствию действующих предписаний со стороны регулятора, к выполнению экономических нормативов, к нахождению под прямым или косвенным контролем Правительства РФ или Банка России, иные требования такого же рода.

Другая группа — требования общего характера, не связанные с подтверждением финансовой надежности кредитной организации, например, наличие лицензии на осуществление банковских операций, существование на рынке не менее определенного времени, участие в определенного вида бизнес-проектах.

«Таким образом, несмотря на то, что смысл предъявления требований к кредитным организациям состоит в том, чтобы публичные ресурсы размещались только в финансово надежных институтах, законы и подзаконные акты содержат большое количество условий, прямо не относящихся к подтверждению данного факта», — сказал сенатор.

Таким образом, главным принципом правового регулирования доступа кредитных организаций к публичным ресурсам в действующем законодательстве является множественность каналов доступа, организованных на основе разных критериев.

Николай Журавлев подчеркнул, что необходимо установить единое требование к кредитным организациям, участвующим в отборе на право использования публичных ресурсов, в качестве которого определяется уровень кредитного рейтинга, присвоенный им по национальной рейтинговой шкале.

«Кредитный рейтинг является наиболее интегральным показателем финансовой надежности банка, который уже включает в себя все те показатели, которые в разной форме использует действующее законодательство для оценки его финансового положения. Это объем капитала, наличие мер надзорного реагирования со стороны регулятора, любые формы поддержки со стороны государства, участие в системе страхования вкладов, значения экономических нормативов, иные показатели, которые влияют на способность кредитной организации отвечать по своим обязательствам», — указал сенатор.

«Таким образом, уровень кредитного рейтинга банка определяется законопроектом в качестве обязательного критерия доступа к ресурсам, за исключением случаев, определенных Правительством РФ».

Правительство РФ, Банк России, Министерство финансов РФ наделяются правом (или обязанностью) своими актами устанавливать уровень кредитного рейтинга, которому должен соответствовать кредитный рейтинг кредитной организации, чтобы иметь доступ к соответствующим ресурсам. При этом законопроектом предоставляется право указанным органам устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, в которых указанные требования не применяются. Предлагаемое регулирование не ограничивает Правительство РФ, Банк России и Министерство финансов РФ в установлении особых требований к условиям договоров, которые заключаются между банками и соответствующими юридическим лицами, если такая необходимость будет иметь место, подчеркнул Николай Журавлев.

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