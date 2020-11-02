Об участии белорусской делегации в работе 36-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору в Совете ООН по правам человека

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

02 ноября 2020 г.



2 ноября 2020 г. белорусская делегация во главе с Постоянным представителем Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрием Амбразевичем в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в работе 36-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) в Совете ООН по правам человека, в рамках которой Беларусь прошла очередной (третий) цикл УПО .

В связи с эпидемиологической ситуацией работа 36-й сессии Рабочей группы по УПО проходит в гибридном формате, что предполагает ограниченное личное участие представителей белорусской дипмиссии в г.Женеве и дистанционное участие национальной делегации из г.Минска.

В состав делегации Беларуси вошли Первый заместитель Председателя Верховного Суда Валерий Калинкович, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Гора, руководство структурных подразделений министерств внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, информации, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты, юстиции, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

В ходе представления национального доклада Ю.Амбразевич проинформировал о прошедших в нашей стране социально-экономических и общественно-политических преобразованиях с момента второго цикла УПО, который Беларусь прошла в 2015 году. Белорусский дипломат привлек внимание к комплексному Национальному плану по правам человека, утвержденному Правительством Беларуси в октябре 2016 года.

Глава белорусской делегации выразил полную поддержку УПО, подчеркнув, что Беларусь рассматривает его как важнейший инструмент международного сотрудничества в сфере прав человека, который обеспечивает рассмотрение ситуации с правами человека во всех странах мира, без исключения, на принципах универсальности и равноправия.

В дискуссии по УПО по Беларуси приняли участие 98 государств-членов ООН, которые оценили степень реализации Беларусью рекомендаций предыдущего цикла УПО и адресовали нашей стране новые рекомендации в сфере прав человека на очередной период.

Справочно: УПО – универсальный механизм, созданный в целях обзора ситуации с правами человека во всех странах мира без исключения, а также степени реализации государствами всего спектра прав человека: экономических, политических, социальных, гражданских и культурных. Страны проходят обзор один раз в 4,5 года. Первый цикл УПО Беларусь прошла в мае 2010 года, второй – в мае 2015 года.

В ходе 36-й сессии Рабочей группы по универсальному периодическому обзору в Совете ООН по правам человека третий цикл УПО также проходят Андорра, Болгария, Гондурас, Либерия, Ливия, Малави, Монголия, Мальдивские острова, Маршалловы острова, Панама, США, Хорватия, Ямайка.

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