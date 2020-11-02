ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» оказало благотворительную помощь дому-интернату для престарелых и инвалидов города Междуреченска Кемеровской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 ноября 2020, 18:30

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» оказало материальную помощь Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», перечислив 100 тысяч рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для подопечных и персонала учреждения.

«Для нас это неожиданная, но такая своевременная помощь! — отмечает Людмила Лукьянова, директор дома-интерната. — На эти средства мы сможем приобрести не только необходимые маски и перчатки, но и комбинезоны для сотрудников, осуществляющих непосредственный круглосуточный уход за подопечными». В настоящее время учреждение оказывает социальную поддержку 79 нуждающимся.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации, считаю, мы должны объединить усилия, не только строго соблюдая все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, но и по возможности помогая тем, кто оказался в нынешних обстоятельствах более уязвим. А это пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями», — говорит Владимир Рытенков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово».

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» — компания по реализации природного газа населению, промышленным и бюджетным потребителям Кузбасса. Входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз».

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