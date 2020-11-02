Павел Сорокин: «Россия обладает достаточной гибкостью на мировом рынке нефти»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 ноября. – Россия обладает достаточной гибкостью на мировом рынке нефти, сейчас нет причин для снижения цен на нефть до 10$ за баррель, сообщил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в ходе дискуссии «Как нефтяная промышленность адаптировалась к новому циклу” на площадке «Международного Биржевого Форума 2020».

В то же время, говоря о текущей ситуации на мировом нефтяном рынке, заместитель Министра отметил сохраняющуюся неопределенность, связанную как со спросом на энергоносители, так и с их предложением.

«Первый фактор – неопределенность, связанная с локдаунами, которых, надеюсь, удастся избежать. Второй фактор касается Ливии. За последний месяц эта страна существенно нарастила добычу нефти», – отметил Павел Сорокин.

Пока спрос на нефть, по его словам, остается на 8-9% ниже обычного, но при условии более быстрого восстановления спроса рынок легко справится с дополнительными объемами добычи нефти, считает замминистра.

02.11.2020

Москва, 2 ноября. – В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 02.11.2020 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 1,0 ppm*.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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