По результатам претензионно-исковой работы ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в текущем году взыскало в судебном порядке более 288 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 ноября 2020, 18:30

В рамках мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за 9 месяцев направило в суд 1317 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму около 620 млн рублей.

Из них в отношении юридических лиц подано 132 иска на общую сумму более 612 млн рублей и заявлений в отношении должников-физических лиц о выдаче судебных приказов по 1185 лицевым счетам на сумму более 7,4 млн рублей.

К настоящему времени по исковым заявлениям и заявлениям о выдаче судебных приказов вынесено более 1349 судебных актов на общую сумму взыскания более 171 млн рублей.

С начала года по решениям судов с должников взыскано более 288 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ. Кроме того, более 20% ответчиков-должников за природный газ предпочли полностью оплатить задолженность до вынесения судебных решений.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова: «В своей работе мы активно применяем способы досудебного урегулирования задолженности: направляем претензии, оповещаем через автоинформатор. Если на должника не действуют наши убеждения, мы обращаемся в судебные инстанции. Это крайняя мера, но пока она является наиболее эффективным способом сокращения задолженности».

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