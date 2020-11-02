Профильный Комитет СФ рекомендует палате принять доработанный проект постановления «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Состоялось заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Провел заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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Члены Комитета СФ рассмотрели и рекомендовали палате принять доработанные проекты постановлений Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» и «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», принятых за основу на 490-м заседании СФ.

Сенаторы также рассмотрели Федеральный закон «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнение порядка проведения ежегодного очередного общего собрания членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Документ представил заместитель председателя Комитета СФ Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

Сергей Митин

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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По действующему законодательству, напомнил сенатор, общее собрание членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества собирается не реже одного раз в год. При этом, о каждом очередном или внеочередном общем собрании членов товарищества полагается уведомить в обязательном порядке, в том числе, в форме электронного сообщения.

«Однако, как показывает практика, многие садоводы и огородники не имеют электронного адреса и товарищества вынуждены направлять информацию почтовым письмом с уведомлением. Стоимость почтовых услуг немаленькая и в крупных товариществах расходы на уведомления могут достигать ста и более тысяч рублей. Все они, по сути, ложатся на плечи членов товарищества, так как изымаются из фонда, формируемого за счет членских взносов. Кроме того, многие граждане не успевают принять участие в общем собрании, поскольку дата и время собрания определяются исключительно правлением. В таком случае общее собрание признается не состоявшимся, что требует от товарищества несения новых затрат на уведомления».

Как отметил Сергей Белоусов, изменения имеют целью исключить необходимость уведомления каждого собственника о проведении общего собрания. В частности, предлагается наделить членов товарищества правом определять в уставе товарищества конкретный день, время, место проведения, повестку ежегодного очередного общего собрания членов товарищества, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на ежегодном общем собрании.

Федеральный закон также гарантирует уведомление об общем собрании всех заинтересованных лиц, если оно проводится по иным вопросам, не указанным в уставе.

Данная мера позволит обеспечить наиболее благоприятное время для собрания, исходя из общей позиции участников, максимальную явку и легитимность принимаемых решений, поможет избежать дополнительных затрат и конфликтных ситуаций, возникающих по причине невозможности принятия участия в обсуждении, резюмировал парламентарий

Сенаторы рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о приоритете Конституции Российской Федерации, внесенного Президентом РФ.

Законопроект разработан в связи с вступлением в силу Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, отметил Сергей Митин.

По словам сенатора, законопроектом вносятся изменения в более ста законодательных актов Российской Федерации, включая Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О племенном животноводстве», «О семеноводстве», «О карантине растений» и другие.

Кроме того, в целях повышения эффективности выработки решений по расширению сбыта продукции фермеров и сельхозкооперативов сенаторы приняли решение о создании секции «Развитие торговли продукцией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» в рамках Экспертного совета при Комитете СФ.

«На особом контроле руководства Совета Федерации находятся вопросы развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации. Комитет в последнее время неоднократно проводил парламентские мероприятия по данной тематике, в том числе совещание «О подготовке предложений по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» в июле текущего года. По итогам направлялись соответствующие рекомендации в Правительство РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, и мы планируем активно продолжать такую работу», — подчеркнул Сергей Митин.

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