Совещание по финансированию и развитию космической отрасли

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Здравствуйте!

Мы с вами регулярно обсуждаем стратегические и текущие задачи в освоении космоса. И это понятно, учитывая исключительную важность этой работы для обеспечения национальных интересов страны.

Сегодня, как и договаривались, сосредоточимся на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности, а также ряда ключевых программ в космической сфере.

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Здесь нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг.

Повторю, решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны, для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция, как вы знаете, динамично растёт.

С учётом этого «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС.

Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чём причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование.

Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объёмами бюджетных ассигнований на эти программы.

Также нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016–2025 годы. В её рамках реализуется значительное количество важных проектов, в частности в области пилотируемой космонавтики.

На что здесь хотел бы обратить особое внимание. Безусловно, исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры – всё это требует весомых денежных вложений. Понятно, что отрасли они остро необходимы.

Но, конечно, эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Мы с вами это хорошо знаем, много раз всё это проходили. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии.

Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы уже в ближайшей и среднесрочной перспективе все эти работы принесли ощутимую пользу, причем экономике в целом, промышленности в целом, в том числе за счёт более широкого предоставления таких востребованных сегодня сервисов как навигация, связь, телевещание, дистанционное зондирование земли. Всё это нужно нам, что называется, сейчас.

И хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российским ракетно-космическим комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнёрства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заёмные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести. Но нужно искать эти возможности, нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых, коммерчески привлекательных продуктов и услуг.

Свои предложения прошу представить генерального директора «Роскосмоса». Передаю слово Дмитрию Олеговичу Рогозину.

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