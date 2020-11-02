Состоялось очередное заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России

Source: Russia – Council of the Federation

Для сохранения НХП важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности, принять меры по совершенствованию подготовки кадров для отрасли, отметила вице-спикер СФ.

В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации. Мероприятие провела заместитель Председателя СФ, председатель комиссии Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ сообщила, что в настоящее время завершается работа над предложениями в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». Законопроект подготовлен Министерством промышленности и торговли России. Его обсуждение проводилось совместно с регионами, руководителями предприятий и организаций НХП, общественностью и бизнесом. Состоялись два заседания экспертного совета Временной комиссии.

Цель вносимых изменений – защита промыслов, поддержка мастеров, творческих мастерских и коллективов

«Цель вносимых изменений – защита промыслов, поддержка мастеров, творческих мастерских и коллективов. Для сохранения народных художественных промыслов необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности, принять меры по совершенствованию подготовки кадров для отрасли», — добавила заместитель Председателя СФ.

Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Галина Карелова

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Елена Зленко

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Елена Зленко

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Заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации

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Галина Карелова также отметила, что в Министерство передано более 100 предложений Временной комиссии. С учетом их уточняется понятийный аппарат, полномочия федеральных органов исполнительной власти, введено положение об участии органов местного самоуправления в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

На заседании Временной комиссии был рассмотрен опыт регионов, обсуждены вопросы развития территорий сохранения традиций и уклада бытования, поддержки молодых специалистов и защиты прав в сфере народных художественных промыслов. Кроме того, Министерством труда и социальной защиты РФ были представлены предложения по повышению уровня занятости женщин в этой области.

В заседании приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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